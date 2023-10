Golf, rimonta vincente di Adrian Meronk. Il polacco beffa Schmid e si prende l’Andalucia Masters

I golfisti del DP World Tour chiudono le fatiche settimanali mettendosi alle spalle un equilibrato Andalucia Masters (montepremi 3,75 milioni di dollari). L’evento nato nel 2010 in sostituzione del più datato Volvo Masters si conclude con un serrato ultimo round che vede trionfare Adrian Meronk.

Il polacco piazza un solido -6 di giornata nonostante un avvio horror caratterizzato da due bogey nelle prime tre buche. Meronk si congeda dalla Spagna con lo score complessivo di -16 (272 colpi) beffando Matti Schmid. Il tedesco, a lungo leader della competizione, non va oltre il -1 nella domenica iberica, e deve accontentarsi dunque della piazza d’onore. Completa il podio a -14 l’inglese Richard Mansell.

Sul percorso par 72 del Real Club de Golf Sotogrande in quarta posizione con il punteggio di -13 troviamo il tandem composto dal sudafricano Louis De Jager e dall’americano Chase Hanna. Sesta posizione a -12 per il danese Jeff Winther, che incappa nella più classica delle giornate no esibendosi in un negativo +2. -11 e settimo posto per il tedesco Marcel Siem e per il francese Jeong weon Ko, che precedono di una lunghezza il danese Thorbjorn Olesen, lo spagnolo Adrian Otaegui ed i transalpini Victor Perez e Matthieu Pavon.

63° Francesco Molinari, che chiude la settimana iberica con lo score complessivo di +3. Per Meronk, trentenne polacco nativo di Amburgo, il successo colto in Spagna è il quinto della carriera da professionista ed il quarto nel circuito europeo dopo Horizon Irish Open 2022, ISPS Handa Australian Open 2022 ed Italian Open 2023.

