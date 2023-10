Golf: il PGA Tour vola in Mississippi, Mackenzie Hughes vuole difendere il titolo al Sanderson Farms Championship

Archiviato il weekend dedicato al mitico appuntamento della Ryder Cup, il PGA Tour torna per la parte autunnale della sua stagione, fondamentale per molti giocatori per giocarsi la carta per il 2024. Nel weekend si disputerà dunque il Sanderson Farms Championship, giunto alla sua 55a edizione. Il palcoscenico è quello del percorso del Country Club of Jackson, situato per l’appunto a Jackson, in Mississippi.

La collocazione nel calendario, ma anche la concomitanza con il prestigioso Alfred Dunhill Links Championship sul DP World Tour ha finito inevitabilmente per minare la qualità media del field di questo torneo, in cui comunque non mancheranno i giocatori di rilievo. Il più atteso in assoluto non potrà che essere Mackenzie Hughes, vincitore dell’ultima edizione, quando superò Sepp Straka alla seconda buca di playoff.

Occhi puntati anche sul suo connazionale Adam Svensson, uno dei giocatori meglio piazzati nei ranking FedEx insieme all’argentino Emiliano Grillo e gli statunitensi Tom Hoge, Lee Hodges ed Eric Cole. Ci sarà anche Peter Malnati, sempre a suo agio da queste parti (una vittoria ed un secondo posto), così come Nick Watney e Cameron Champ.

Il percorso del Country Club of Jackson è un PAR 72 di 7.461 yards. Ricco di dogleg in entrambe le direzioni, il campo ha storicamente favorito i grandi colpitori dal tee, in grado di superare i bunker e talvolta anche gli stessi dogleg con il primo colpo. I green non sono di difficilissima lettura e sono possibili tanti birdie. Il record del percorso è proprio il 266 (-22) fatto segnare da Sam Burns nel 2022.

