Golf: il DP World Tour riparte dall’Alfred Dunhill Links Championship. Tante stelle presenti nel “tempio del golf”

Archiviata la Ryder Cup romana, il DP World Tour si prepara a vivere un altro degli appuntamenti più iconici ed attesi della stagione. Si va infatti in Scozia per l’Alfred Dunhill Links Championship, che nel giro di vent’anni è diventato appuntamento di primissimo livello, che vede spesso al via protagonisti di qualità altissima.

La caratteristica più importante di questo evento è una: si gareggia su tre percorsi differenti, tutti estremamente simbolici in terra scozzese. Si tratta di Carnoustie, Kingsbarns e dell’Old Course di St. Andrews, con quest’ultimo che viene considerato da molti come “il tempio del golf”. I tre primi giri vedranno dunque la rotazione dei giocatori sui tre percorsi, con il taglio che verrà effettuato dopo che ognuno ha completato il proprio round su ogni campo.

L’occasione è dunque di quelle da non perdere e tra i protagonisti più attesi ci sarà anche chi potrà atterrare in Scozia da trionfatore, dopo il successo alla Ryder Cup. Stiamo parlando di Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood e soprattutto del beniamino di casa Robert MacIntyre, a cui sarà di certo riservata un’accoglienza speciale.

I tre nomi sopracitati saranno ovviamente anche tra i candidati al successo, ma c’è da considerare le tante energie nervose e non solo che un evento come la Ryder Cup richiede agli atleti. Tra i più quotati dunque anche Adrian Meronk, il principale escluso dalla squadra europea, ma anche Ryan Fox e Victor Perez, recenti vincitori di questo evento. In chiave Italia i partecipanti saranno due, Renato Paratore e Guido Migliozzi.

Foto: makasana photo / Shutterstock.com