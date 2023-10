Giro dell’Emilia 2023, Simon Yates dopo la caduta: “Non potevo far di più del podio”

Non fortunato Simon Yates al Giro dell’Emilia 2023: il leader del Team Jayco AlLula è arrivato terzo nonostante la caduta a 80 chilometri dalla conclusione. Un risultato di grande valore per il britannico, considerato che l’impatto con terra è stato particolarmente violento.

L’ex vincitore della Vuelta ha raccontato la dinamica della caduta: “Sono caduto in uno strappetto nella lunga pianura che portava al circuito finale. Qualcuno purtroppo è caduto davanti a me, in curva. Proprio davanti a me quindi non ho avuto tempo di reagire. Le gambe erano buone quindi volevo comunque provarci per dare il meglio di me. Penso che più del podio non potevo fare oggi”.

Dolore che riguarda soprattutto la spalla e potrebbe costargli il finale di stagione “La spalla mi fa piuttosto male, spero non ci sia niente di più serio. Valuteremo meglio la situazione questa sera quando saremo in albergo, ma spero che non sia niente di serio perché le gambe sono davvero buone”.

Foto: Lapresse