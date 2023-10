Coppa Bernocchi 2023: il percorso ai raggi X. Percorso per velocisti, ma attenzione al Piccolo Stelvio

Dopo la splendida vittoria di Davide Formolo alla Coppa Agostoni, il Trittico Lombardo continuerà domani, lunedì 2 ottobre, con la Coppa Bernocchi. Giunta alla sua edizione numero 104, la classica italiana mantiene la sua identità di corsa aperta a tanti scenari, con gli sprinter che proveranno a resistere nelle fasi più dure per giocarsi la vittoria a Legnano. Andiamo dunque a scoprire più nel dettaglio il percorso.

COPPA BERNOCCHI 2023: IL PERCORSO AI RAGGI X

Si parte da Parabiago per arrivare al tradizionale traguardo di Legnano dopo 186.6 km. Primi 43 km in linea senza particolari difficoltà ma su una strada che tirerà leggermente ma costantemente all’insù. Il fulcro della corsa sarà però l’ormai classico circuito della Valle Olona, un anello di 17 km che verrà percorso per sette volte.

Due le asperità da affrontare nel circuito, fondamentali per fare selezione e magari per lanciare attacchi da lontano. Prima il breve strappo di San Pancrazio (600 metri intorni all’8%) e poi soprattutto il Piccolo Stelvio, salita di 1700 metri con una pendenza media del 7.1%, che culminerà sulla rampa ribattezzata “Caramamma”, dove si toccherà anche il 14%.

Terminate le sette tornate mancheranno 26 km al traguardo, molti dei quali saranno percorsi sulla stessa strada dell’andata, ma in senso opposto e dunque sempre in leggera discesa. Arrivo in Viale Toselli a Legnano, con due curve a 90° verso destra negli ultimi 2 km.

