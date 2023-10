Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani torna in Giunta Nazionale Coni dopo l’autosospensione

La chiusura del cerchio. Nel corso della Giunta Nazionale Coni che si è tenuta quest’oggi il presidente del Comitato Olimpico Italiano, Giovanni Malagò, ha annunciato nella conferenza stampa post riunione del ritorno nella Giunta menzionata di Emanuela Maccarani, CT della Nazionale italiana di ginnastica ritmica.

Una notizia, accompagnata da un lungo applauso nel Salone d’Onore del Coni, che ha il sapore della fine di un incubo per l’allenatrice nostrana. Maccarani, infatti, si era autosospesa in seguito alle denunce per abusi psicologici nei confronti di alcune sue ex atlete.

Il procedimento della giustizia sportiva, però, in primo grado ha comminato solo un’ammonizione alla diretta interessata. “La sanzione dell’ammonizione per la Maccarani consiste in una nota di sollecito scritto ad essere più attenta in futuro“. Questa la sentenza relativa al caso del settembre scorso. Il procuratore federale della ginnastica, Michele Rossetti, aveva affermato che la CT avesse avuto un “eccesso di generosità” nei confronti di Anna Basta, tra le atlete che l’avevano accusata di abusi, perché invece di “dirle di andare a casa e lasciare lo sport” ha provato a recuperarla quando era in difficoltà, provocandole dei disagi.

Per questo, un momento molto particolare per lei il ritorno in Giunta Coni, dopo aver dichiarato un mese fa: “Sono stati undici mesi difficili e dolorosi. Questa ferita mi rimarrà per tutta la vita, ma la mia coscienza resta tranquilla: infatti mi ha permesso di lavorare in questi mesi. Tra l’altro, l’udienza era aperta quindi i fatti sono stati esposti con chiarezza“.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo