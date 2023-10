Ginnastica artistica, Rebeca Andrade esibisce il miglior salto della storia! Il punteggio di esecuzione più alto di sempre

Rebeca Andrade ha eseguito il miglior salto al volteggio della storia della ginnastica artistica. Non è un’esagerazione: la Campionessa del Mondo di specialità si è esaltata ai Giochi PanAmericani, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Santiago del Cile, e ha ottenuto il punteggio di esecuzione più elevato di sempre (dal 2005, ovvero da quando è in vigore il nuovo sistema dei punteggi che scompone il pannello in difficoltà dell’elemento esibito e in esecuzione dell’esercizione, abolendo lo storico 10 perfetto).

La fuoriclasse brasiliana ha eseguito uno splendido Cheng ed è stata premiata con un mirabolante E Score pari a 9.733 su un massimo di 10. I giudici le hanno tolto appena 267 millesimi rispetto alla perfezione, in una gara internazionale di primo livello dove il tavolo non è di certo così magnanimo come invece accade in alcuni appuntamenti nazionali.

La 24enne è stata impeccabile sulla rondata, mezzo giro, salto con un giro e mezzo, partendo da un D Score di 5.6 Il Cheng è il quarto salto più complesso nel Codice dei Punteggi, alle spalle di due elementi di Simone Biles (l’ultimo è lo Yurchenko doppio carpio ammirato ai recenti Mondiali, che valgono rispettivamente 6.4 e 6.1) e dello Yeo (5.8).

Rebeca Andrade è la Campionessa Olimpica e del Mondo al volteggio. Ad Anversa ha trionfato eseguendo due salti sublimi nella gara caratterizzata dalla caduta di Simone Biles proprio sul suo nuovo elemento. Nel proprio palmares vanta due medaglie a cinque cerchi (a Tokyo fu anche argento nel concorso generale individuale) e nove podi ai Mondiali (lo scorso anno trionfò sul giro completo, nel 2021 si impose al volteggio). Ai PanAm 2023 ha vinto la medaglia d’oro alla tavola e alla trave, l’argento con la squadra e alle parallele asimmetriche.

Foto: Lapresse