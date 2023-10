Ginnastica artistica, Mondiali 2023: i qualificati alle Finali tra squadra, all-around e specialitÃ . Italia da poker

Ad Anversa (Belgio) si sono concluse le qualificazioni maschili dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. L’Italia ha staccato il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 e tornerà in pedana martedì sera per la Finale a squadre. Matteo Levantesi si è meritato il pass per la Finale di Specialità alle parallele pari, mentre Yumin Abbadini e Lorenzo Minh Casali saranno impegnati giovedì sera nell’atto conclusivo del concorso generale individuale. Di seguito il quadro completo di tutti i qualificati alle Finali (squadra, all-around, specialità) dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica.

QUALIFICATI FINALI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2023

PROVA A SQUADRE

1. Giappone 258.228

2. USA 254.628

3. Gran Bretagna 254.193

4. Canada 249.260

5. Germania 248.862

6. Italia 248.796

7. Svizzera 248.192

8. Cina 248.163

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND)

1. Kenta Chiba (Giappone) 85.799

2. Kazuma Kaya (Giappone) 85.598

4. Jake Jarman (Gran Bretagna) 84.031

5. James Hall (Gran Bretagna) 83.631

6. Frederick Richard (USA) 83.566

7. Milad Karimi (Kazakhstan) 83.232

8. Asher Hong (USA) 83.165

9. Artem Dolgopyat (Israele) 82.999

10. Adem Asil (Turchia) 82.630

11. Yumin Abbadini (Italia) 82.532

12. Noe Seifert (Svizzera) 82.464

13. Lukas Dauser (Germania) 82.364

14. Wei Sun (Cina) 82.098

15. Lorenzo Minh Casali (Italia) 82.065

16. Artur Davtyan (Armenia) 82.032

17. Rene Cournoyer (Canada) 81.998

18. Krisztofer Meszaros (Ungheria) 81.933

19. Illia Kovtun (Ucraina) 81.931

20. Florian Langenegger (Svizzera) 81.864

21. Casimir Schmidt (Paesi Bassi) 81.831

23. Junho Lee (Corea del Sud) 81.665

24. Ilia Liubimov (Israele) 81.398

25. Ahmet Onder (Turchia) 81.164

26. Diogo Soares (Brasile) 81.064

Esclusi per la regola dei passaporti: il giapponese Daiki Hashimoto (terzo con 85.432, ma la sua Federazione ha già comunicato che prenderà il posto o di Chiba o di Kaya); l’italiano Mario Macchiati (22mo con 81.799)

CORPO LIBERO

1. Artem Dolgopyat (Israele) 15.100

2. Frederick Richard (USA) 14.600

3. Carlos Yulo (Filippine) 14.600

4. Kazuki Minami (Giappone) 14.566

5. Felix Dolci (Canada) 14.500

6. Daiki Hashimoto (Giappone) 14.500

7. Milad Karimi (Kazakhstan) 14.500

8. Harry Hepworth (Gran Bretagna) 14.500

CAVALLO CON MANIGLIE

1. Max Whitlock (Gran Bretagna) 15.266

2. Khoi Young (USA) 15.066

3. Rhys McClenaghan (Irlanda) 14.933

4. Ahmad Abu Al Soud (Giordania) 14.900

5. Chih Kai Lee (Cina Taipei) 14.800

6. Kenta Chiba (Giappone) 14.700

7. Harutyun Merdinyan (Armenia) 14.600

8. Nils Dunkel (Germania) 14.600

ANELLI

1. Yang Liu (Cina) 15.200

2. Eleftherios Petrounias (Grecia) 14.900

3. Hao You (Cina) 14.800

4. Nikita Simonov (Azerbaijan) 14.666

5. Vinzenz Hoeck (Austria) 14.600

6. Artur Davtyan (Armenia) 14.433

6. Vahagn Davtyan (Armenia) 14.433

8. Harry Hepworth (Gran Bretagna) 14.366

VOLTEGGIO

1. Artur Davtyan (Armenia) 15.033

2. Igor Radivilov (Ucraina) 14.766

3. Nazar Chepurnyi (Ucraina) 14.733

4. Harry Hepworth (Gran Bretagna) 14.716

5. Paul Juda (USA) 14.666

6. Khoi Young (USA) 14.583

8. Jake Jarman (Gran Bretagna) 14.466

9. Kevin Penev (Bulgaria) 14.499

Esclusi per la regola dei passaporti: lo statunitense Asher Hong (settimo con 14.516).

PARALLELE PARI

1. Lukas Dauser (Germania) 15.300

2. Illia Kovtun (Ucraina) 15.233

3. Kaito Sugimoto (Giappone) 15.166

4. Yul Moldauer (USA) 14.966

5. Cong Shi (Cina) 14.900

6. Asher Hong (USA) 14.833

7. Matteo Levantesi (Italia) 14.833

8. Kazuma Kaya (Giappone) 14.800

SBARRA

1. Daiki Hashimoto (Giappone) 15.000

2. Milad Karimi (Kazakhstan) 14.600

3. Kenta Chiba (Giappone) 14.500

4. Tin Srbic (Croazia) 14.433

5. Weide Su (Cina) 14.300

6. Paul Juda (USA) 14.166

8. Felix Dolci (Canada) 14.133

9. Arthur Mariano (Brasile) 14.133

Eclusi per la regola dei passaporti: il giapponese Kazuma Kaya (settimo con 14.166)

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi