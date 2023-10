Ginnastica artistica, l’Italia maschile domina i Comegym: trionfo con la squadra, Vazzola vince l’all-around

L’Italia ha giganteggiato nella prima giornata dei Comegym, i Giochi del Mediterraneo juniores riservati alla ginnastica artistica. La nostra Nazionale maschile ha trionfato nella gara a squadre con il punteggio complessivo di 153.700, battendo per appena cinque centesimi la Turchia padrona di casa. L’Egitto ha completato il podio di Istanbul con il totale di 152.950, regolando ampiamente Algeria (148.450) e Cipro (131.050).

Grandi festeggiamenti per i ragazzi selezionati dal DT Giuseppe Cocciaro e guidati in pedana da Corrado Corti e Luigi Rocchini. Gabriel Louis Lupo, Pietro Mazzola e Diego Vazzola sono saliti sul gradino più alto del podio al termine di una gara tiratissima e di ottima caratura tecnica. Doppio trionfo per Diego Vazzola, visto che il talento della Pro Carate ha conquistato la medaglia d’oro anche nel concorso generale individuale con il punteggio complessivo di 77.100 e regolando per appena mezzo decimo l’egiziano Mostafa Ahmed.

L’azzurro ha avuto un bel picco al corpo libero (13.100), ha piazzato un doppio 12.950 tra anelli e volteggio, ha ottenuto 12.750 al cavallo con maniglie, è stato premiato con 12.700 alle parallele ed è stato valutato in 12.650 alla sbarra. Medaglia di bronzo sul giro completo per Pietro Mazzola con il riscontro di 76.500: notevoli stoccate tra tavola (13.800) e quadrato (12.950), bene anche sugli staggi (12.800), 12.600 al castello, 12.300 al cavallo e 12.050 sul ferro. Gabriele Louis Lupo ha concluso all’otavo posto con 74.100 (12.550, 12.330, 12.600, 14.200, 12.400, 10.050). Il fine settimana proseguirà con le gare femminili e poi con le Finali di Specialità.

Foto: Federginnastica