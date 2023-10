Ginnastica artistica, Arianna Belardelli e Mario Macchiati in gara al Memorial Gander

La stagione di ginnastica artistica ha avuto il suo culmine con i Mondiali, che sono andati in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. Il finale di questo anno solare proporrà una serie di eventi internazionali di contorno, per poi avvicinarsi verso il letargo invernale e il ritorno in pedana di febbraio per iniziare la lunga marcia di avvicinamento verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

Da non perdere il tradizionale Memorial Gander, evento in memoria del compianto Presidente della Federazione Internazionale. La 40ma edizione della kermesse in terra svizzera avrà luogo il prossimo 1° novembre a Morges, località che si alterna con Chiasso per ospitare la gara.

L’Italia sarà rappresentata da Arianna Belardelli e Mario Macchiati: la 16enne romana si è distinta ai Mondiali e ha dimostrato di avere ottimi margini di miglioramento; il 23enne marchigiano è il Campione d’Italia sul giro completo ed è anch’egli reduce dalla rassegna iridata.

Lo scorso anno fu Alice D’Amato a trionfare. Tra gli annunciati partecipanti spiccano la francese Melanie De Jesus Dos Santos, lo statunitense Yul Moldauer, il giapponese Kazuma Kaya, il turco Adem Asim, l’algerina Kaylia Nemour.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi