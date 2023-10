Ginnastica artistica, Francia eliminata dalle Olimpiadi di casa! Senza squadra maschile a Parigi 2024: cos’Ã¨ successo ai Mondiali

La Francia non avrà la propria squadra di ginnastica artistica maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un vero e proprio fallimento per il movimento transalpino, che non potrà schierare il quintetto di fronte al proprio pubblico. La Nazionale ha infatti concluso al 19mo posto le qualifiche dei Mondiali e non è così riuscita ad agguantare il pass a cinque cerchi.

Il regolamento, infatti, non prevedeva l’ammissione automatica ai Giochi Olimpici per i padroni di casa: la ginnastica artistica non viene considerata uno sport di squadra (per intenderci non è paragonato a volley, basket, pallanuoto, calcio, hockey prato, pallamano dove la Francia è qualificata di diritto) e quindi la rappresentanza garantita in questa disciplina è limitata a un solo atleta per sesso.

La Nazionale di ginnastica artistica doveva meritarsi il biglietto sul campo, ma ad Anversa è uscita una gara pessima e chiusa con il punteggio di 242.362. Kevin Carvalho, Lucas Desanges, Benjamin Osberger, Leo Saladino e Jim Zona hanno fallito il grande obiettivo per tre punti, ovvero quelli che separano dall’Ucraina (245.461), dodicesima e ultima delle qualificate.

La Francia avrà modo di schierare un massimo di tre individualisti. Dipenderà dall’esito delle Finali di Specialità dei Mondiali 2023, dalla Coppa del Mondo di specialità 2024 e dagli Europei 2024. Se anche in queste circostanze non riusciranno a staccare un tagliando, allora il Direttore Tecnico sfrutterà il posto assicurato per convocare a sua scelta un atleta. Di sicuro è una debacle che le donne saranno chiamate a lenire oggi pomeriggio, quando saranno impegnate nelle qualificazioni ad Anversa e andranno a caccia del pass olimpico.

Foto: Photo LiveMedia/Laurent Lairys/DPPI