Ginnastica artistica, Dario Puppo: “Italia maschile solida”. Chiara Sani: “Biles Ã¨ quella di prima”

Ieri sera Dario Puppo e Chiara Sani hanno commentato la seconda giornata dei Mondiali di ginnastica artistica nel corso della puntata di Ginnasticomania, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport.

Si è iniziato ovviamente parlando della grande qualificazione della nazionale italiana maschile ai Giochi Olimpici a distanza di 12 anni dall’ultima volta. Puppo ha affermato: “L’aspetto più importante è l’avere offerto una prestazione solida di squadra. I ragazzi Yumin Abadini, Mario Macchiati e Lorenzo Casali, che sono i nostri ginnasti anche per il concorso individuale generale, hanno offerto prove molto sostanziose. Purtroppo Nicola Bartolini è mancato proprio nella sua specialità, nel senso che ha fatto un buon esercizio, ma per un passone, come si dice in gergo, non è riuscito a passare in finale. Infine, Matteo Levantesi, nonostante quel brivido della caduta alla sbarra, ha centrato l’obiettivo con un ottimo risultato alle parallele che vale anche la finale a squadre. E questa è la cosa più importante”.

La nazionale italiana ha dimostrato che è forte su tanti attrezzi: “Il punto esclamativo l’hanno messo sul volteggio – ha dichiarato il giornalista e telecronista di Eurosport -. Lì è arrivato un bel gruzzolo di punti che è servito per confermare uno status conquistato con una vittoria storica ai Campionati Europei ad Antalya”.

Il focus del discorso si è in seguito spostato sulle ragazze e sulla caduta della campionessa d’Europa in carica alle parallele Alice Damato: “In ottica dei quattro attrezzi quella caduta ha fatto sicuramente preoccupare, ma poi per fortuna le ragazze hanno saputo reagire al meglio”.

Chiara Sani ha poi commentato la prestazione di Simone Biles: “Simone mi ha emozionato. Poco tempo fa l’avevo seguita ai Nazionali e aveva dimostrato di essere tornata in possesso di quasi tutte le sue abilità dopo due anni di stop. Lì aveva presentato un volteggio da urlo, ma era un po’ nervosa. Ieri invece l’ho vista nella sua bolla, era allineata con l’attrezzo. Addirittura una trave pulitissima, con un’uscita che è una delle più difficili in assoluto. Poi il corpo libero alla Biles e questo volteggio incredibile”.

Sani ha poi concluso dicendo: “Abbiamo visto una Nazionale americana rinnovata, con tanti elementi nuovi. Shilese Jones è stata veramente incredibile. La cosa interessante è che l’Italia è davanti all’Olanda”.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi