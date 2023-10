Galles-Argentina, Mondiali rugby 2023: programma, orario, dove vederla in tv e streaming

Inizia questo weekend la seconda fase della Rugby World Cup 2023 ed è il momento dei quarti di finale. Si inizia sabato alle 17, a Marsiglia, con Galles-Argentina.. In campo due outsider nella corsa al titolo, con i britannici che vogliono confermare le buone cose viste sin qui, mentre per i Pumas serve un cambio di passo per conquistare le semifinali.

I gallesi hanno dominato la pool C, vincendo quattro partite su quattro, e diventando la prima nazionale a staccare il biglietto per i playoff. Ma il girone C era, oggettivamente, quello più abbordabile, con un’Australia in profonda crisi, delle Fiji incostanti e gli outsider Portogallo e Georgia. Ora per i ragazzi di Warren Gatland è il momento di dimostrare veramente quel che valgono.

E dall’altra parte c’è un’Argentina che ha rischiato grosso. Abbiamo tutti ancora negli occhi il tremendo esordio dei sudamericani, che giocando 70 minuti in superiorità numerica sono riusciti a perdere contro l’Inghilterra giocando malissimo. Poi sono arrivate le vittorie con Cile, Samoa e Giappone, ma ora i Pumas devono dimostrare che quel primo passo falso è realmente alle spalle.

La sfida tra Galles e Argentina è dunque in programma sabato 14 ottobre alle ore 17.00 a Marsiglia. La diretta TV sarà disponibile su Rai Sport HD e su Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO, Now TV e Raiplay.

CALENDARIO MONDIALI RUGBY 2023 GALLES-ARGENTINA

Sabato 14 ottobre



Ore 17.00 Galles-Argentina

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport HD, Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV e Raiplay

Foto: LaPresse