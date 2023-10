Fiorentina-Empoli, su che canale vederla? Sky o DAZN: canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Ancora due giorni di attesa prima di rivedere in campo le squadre della Serie A 2023-2024, dopo che il campionato si è fermato a causa della sosta per le nazionali nello scorso fine settimana. La nona giornata si concluderà lunedì alle 20.45 con il derby toscano tra Fiorentina e Empoli, le quali vorranno primeggiare sulla rispettiva rivale corregionale per conquistare tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Terzo posto in classifica con 17 punti all’attivo – +8 rispetto alla passata stagione a questo punto del campionato – ex aequo con la Juventus, condito dall’inaugurazione del centro sportivo Viola Park, autentico gioiellino voluto dal presidente Rocco Commisso. Un’altra vittoria lancerebbe ancor di più i toscani in classifica, con il quarto posto che, gara dopo gara, da sogno si trasforma sempre più come un vero e proprio obiettivo.

Diversa la situazione in casa Empoli. La squadra di Aurelio Andreazzoli si trova al terz’ultimo posto in classifica, frutto di 4 punti ottenuti con la vittoria ai danni della Salernitana e il pareggio strappato con l’Udinese. Gli azzurri non possono più perdere tempo: i miglioramenti con il tecnico nato a Massa si sono visti, ma per migliorare la propria posizione servono punti pesanti e, con una Fiorentina impegnata in Conference giovedì prossimo, l’occasione che si presenterà lunedì potrà essere propizia.

La sfida tra Fiorentina e Empoli, il cui via è programmato alle 20.45 di lunedì allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio e in streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO FIORENTINA-EMPOLI SERIE A 2023-2024

Lunedì 23 ottobre

Ore 20.45 Fiorentina-Empoli – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

