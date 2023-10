F2, Kimi Antonelli: “Non voglio darmi delle aspettative, penso a imparare il più possibile”

Un mese di ottobre che ricorderà a lungo Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota italiano, classe 2006, si era imposto nella gara-2 di Zandvoort, nei Paesi Bassi, laureandosi campione della Formula Regional European Championship. Una vittoria maturata in una giornata molto particolare per il meteo, in cui commettere errori era molto facile.

Antonelli ha mostrato sangue freddo e, con il piazzamento del giorno precedente, ha avuto la matematica certezza di essere il n.1 della categoria. Un riscontro che è successivo ad altri, ovvero due vittorie nel 2022 in Formula 4 ADAC e Formula 4 italiana e quest’anno in Formula Regional Middle East.

E così è arrivata la chance offertagli dalla Prema, di guidare in F2, bruciando le tappe e saltando la F3. Un investimento per il futuro da parte del team in questione, ben sapendo che ci si trovi a parlare di un talento indiscusso. Non è un caso che Kimi faccia parte già da qualche tempo del Mercedes Junior Team.

“Sono molto felice di questa opportunità. Dalla Formula Regional alla Formula 2 sarà un salto enorme. Sono consapevole che sarà molto impegnativo, perché lì il livello è veramente alto. Sarà una macchina nuova, per me e anche gli altri, ma sarà comunque dura. Non voglio darmi delle aspettative, cercherò di imparare il più possibile nei test per essere pronto per la prima gara, divertirmi come sempre e fare un buon lavoro. Sono felice di continuare con Prema, perché con loro ho iniziato la mia carriera in monoposto e loro sono la mia seconda famiglia. Adoro lavorare con loro“, le sue considerazioni riportate dal comunicato ufficiale.

Foto: LiveMedia/Marc De Mattia/DPPI