F1, Max Verstappen fa 50 e già quest’anno potrebbe essere il terzo pilota più vincente della storia!

Max Verstappen vince il Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 ma, oggettivamente questa non è la notizia. Che l’olandese in questa annata faccia sua una gara non stupisce davvero nessuno. Il suo ruolino di marcia è letteralmente spaventoso. Su 18 tappe, infatti, ne ha vinte 15, aggiungendo anche due secondi posti e tre Sprint Race.

Un dominio sensazionale che sembra quasi non avere eguali nella storia del motorsport. Il pilota portacolori del team Red Bull sta segnando questa era della Formula Uno con tre titoli iridati consecutivi e numeri che lasciano a bocca aperta. Appena spente le 26 candeline, infatti, l’olandese con il numero 33 sul musetto della propria vettura, ha già conquistato 50 vittorie in carriera. Per fare due esempi, è già a +9 su Ayrton Senna e addirittura a +18 su Fernando Alonso.

Cinquanta, lo scriviamo in lettere, che fa quasi più effetto. Un andamento che sta permettendo al nativo di Hasselt, non solo di inserirsi nel Gotha della massima serie del motorsport, ma posizionandosi già lassù dove albergano le leggende. Il record, da questo punto di vista, rimane ancora saldamente nelle mani di Lewis Hamilton (ancora per diversi anni senza pericoli di essere raggiunto) con 103 successi (l’ultimo in ordine di tempo, però, ormai datato due anni or sono in Arabia Saudita), ma “Super Max” si trova già al quinto posto.

Non solo, il campione del mondo in carica potrebbe scalare altre due posizioni nel finale di questo campionato. Se, infatti, vincerà un’altra gara, si siederà alla pari di Alain Prost, mentre vincendone altre 3 pareggerebbe il bottino complessivo di Sebastian Vettel. Procedendo con il percorso netto e centrando il poker, chiuderebbe il 2023 già a quota 54 vittorie, puntando Michael Schumacher che ne ha centrate 91 e detiene il secondo posto “all time”.

Numeri che apparivano quasi impossibili e che, invece, l’oranje potrebbe raggiungere in poche annate, se sarà in grado di continuare con un dominio simile. Il primato assoluto del “Re Nero” dista ormai “sole” 53 vittorie. Riuscirà anche in questa impresa Max Verstappen?

