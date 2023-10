F1, Sergio Perez: “Un incidente di gara con Leclerc, aveva lasciato lo spazio”

Una grande delusione per il messicano Sergio Perez. Il pilota della Red Bull aveva grandi aspettative nel GP di casa, quartultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista dell’Autodromo Hermanos Rodriguez, la corsa di Perez è finita quasi subito.

Scattato perfettamente al via, Checo ha sfruttato alla grande l’effetto scia delle Ferrari che lo precedevano, attaccando Charles Leclerc all’esterno, all’ingresso di curva-1. Charles si è trovato praticamente tra le due RB19 di Perez e di Max Verstappen, entrando a contatto con Sergio. Conclusione della gara per quest’ultimo e danni sull’ala anteriore del monegasco.

Leclerc è riuscito comunque a terminare la gara in terza posizione, mentre Perez ha assistito al resto del GP ai box, venendo confortato dalla propria squadra. “Probabilmente sono stato troppo ottimista nel cercare di sorpassare Leclerc. Lo spazio c’era, e quando la possibilità di sorpassare esiste, bisogna tentare. Non mi aspettavo che Charles frenasse così tardi siccome si trovava in mezzo a me e Max, non aveva molto spazio di manovra“, ha commentato ai microfoni di Sky Sport Checo.

“Ero davanti a lui in frenata, quindi pensavo che lui non sarebbe rimasto in mezzo, visto che non aveva nessuna possibilità di andare altrove: dunque, ho attaccato ma è andata male. Ho avuto tanti danni alla macchina e avevamo perso già tre giri, perciò abbiamo deciso di ritirarci. Sono molto triste per il risultato e per i tifosi che mi hanno sempre sostenuto, ma sono fiero di me stesso e del team perché ho dato tutto sin dalla partenza“, ha concluso il messicano.

Foto: LaPresse