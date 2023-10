F1, Sergio Perez: “Regole assurde, ma io dovevo fare meglio”

Nel weekend della festa di Max Versteppen e della Red Bull, chi ha pochi motivi per cui sorridere è sicuramente Sergio Perez. Il messicano, compagno di squadra di Max, ha dato seguito al momento molto negativo, commettendo tanti errori nel corso del fine-settimana e venendo penalizzato più volte per track-limits.

Nella gara odierna Checo è stato penalizzato in tre circostanze di 5″ e questo ha posto l’accento su quanto fatto da Perez. Indubbiamente, un weekend difficile anche per l’organizzazione, visti i cambiamenti di regole ad hoc per questioni di sicurezza, legati ai danni provocati dai nuovi cordoli sulle gomme. Criticità che hanno portato a cambiare i limiti della pista in curva-12 e 13 in corso d’opera.

“Trovo questo modo di fare non corretto. Se si è omologata la pista, non si può d’un tratto cambiare perché ci si rendo conto che si rischia in termini di sicurezza. Per me queste regole dei track-limits sono assurde, ma valgono per tutti e io avrei dovuto fare meglio“, le considerazioni di Perez ai microfoni di Sky Sport.

“Mi auguro che in futuro non si replichi anche perché il risultato finale viene inevitabilmente condizionato e non penso sia giusto“, ha concluso il messicano. Certo è che nelle idee di Checo ci sia anche l’ammissione implicita di non essersi adattato come altri, in primis il suo compagno di squadra.

Foto: LaPresse