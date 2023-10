F1, Oscar Piastri: “Strategia rispettata, ma è stata la gara più difficile della mia vita”

Oscar Piastri mette la ciliegina sulla torta. Il pilota australiano ha infatti chiuso al secondo posto il GP del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, cedendo il passo soltanto al campionissimo Max Verstappen.

Una prestazione che ha confermato la grande confidenza della McLaren sul tracciato di Lusail, testimoniato anche dal terzo posto di Lando Norris. Una volta giunto al parco chiuso, il nativo di Melbourne, vincitore della Sprint Race, ha commentato la sua prestazione, mostrandosi decisamente provato a causa del grande caldo.

“Sono davvero contento. La strategia pianificata è stata rispettata: siamo partiti bene e poi abbiamo avuto un grande passo. Ma è stata la gara più difficile di tutta la mia vita, non capisco come Lando riesca ancora a stare in piedi“, ha detto Piastri riferendosi al compagno di squadra, unico dei tre a non sedersi in attesa delle interviste di rito.

Oscar ha quindi chiosato: “Faceva caldissimo, facendo tre soste abbiamo sempre spinto e abbiamo sentito tutti i giri. E’ stata una gran bella gara, sono contento di aver gestito le gomme e di non aver ricevuto penalità”

Foto: LPS