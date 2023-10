F1, Lando Norris: “Avevo un grande passo, gara molto faticosa per il caldo”

Calato il sipario sul GP del Qatar di F1, round del Mondiale 2023. Nella prova di Lusail Max Verstappen, che ha vinto ieri il suo terzo titolo iridato in carriera, ha voluto rimarcare la propria supremazia. Un dominio assoluto dell’olandese a precedere le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris.

Una gara condizionata dall’incidente in partenza tra le due Mercedes, con Lewis Hamilton a rimetterci, mentre George Russell ha chiuso in quarta posizione. Una sola Ferrari al traguardo, quella di Charles Leclerc (quinto), visto il ritiro prima di prendere il via dell’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz per un’importante perdita di carburante.

McLaren, quindi, che si conferma in grande ascesa e l’altro doppio podio con Piastri e Norris lo sta a dimostrare. Norris, da questo punto di vista, ha dovuto mandar giù un boccone amaro per la velocità dimostrata rispetto al team-mate, ma gli errori nelle qualifiche hanno pesato negativamente.

“Avevo un grande passo, ma mi sono dovuto accontentare di questo risultato. La macchina è andata forte nel corso di tutto il week end, ma a non rendere come si poteva sono stato io quando necessitava. Sono comunque contento per la squadra perché siamo nuovamente sia io che Oscar sul podio. Oggi è stata una gara molto difficile perché faceva molto caldo ed era dura guidare in queste condizioni“, ha commentato Lando.

Foto: LaPresse