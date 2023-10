F1, Mohammed Ben Sulayem non vuol tarpare le ali alla Red Bull

La stagione di F1 sta volgendo al termine e il dominio della Red Bull è indiscutibile. Solo a Singapore la serie di successi della scuderia di Milton Keynes ed è stata interrotta. La Ferrari ha compiuto “l’impresa”. Lo spagnolo Carlos Sainz, infatti, è riuscito a portarsi a casa una vittoria significativa per la scuderia di Maranello in un 2023 amaro per il Cavallino Rampante.

Alla fine della fiera, la squadra anglo-austriaca e Max Verstappen hanno messo in cassaforte i titoli costruttori/piloti e possono interpretare gli ultimi cinque fine-settimana iridati con lo spirito di dar seguito alla sequenza vincente di questo Mondiale.

A parlare dell’egemonia della Red Bull è stato il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem. Il presidente della Federazione Internazionale ha chiarito che non ci saranno interventi per andare a ostacolare la progressione della Red Bull per cercare di alzare l’interesse nella categoria.

“Il dominio di una squadra fa parte della storia di F1 ed è accaduto tante volte. Mi viene da pensare a Lewis Hamilton e a Michael Schumacher. Chi lavora meglio, vince. Non è giusto ostacolare il team migliore. Se si hanno dei suggerimenti da dare senza andare a ostacolare Red Bull e Verstappen, sono pronto ad accoglierli“, le parole di Sulayem.

E’ lecito pensare che il tutto sarà messo in discussione in vista del 2026, quando ci sarà un importante cambio di regolamento dal punto di vista tecnico. Da capire se uno dei team concorrenti sarà in grado di prendere la leadership o se ancora il progettista Adrian Newey saprà fare la differenza.

Foto: LaPresse