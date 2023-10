F1, Max Verstappen per chiudere i conti a Lusail, Ferrari cerca il risveglio

Avanza inesorabile il weekend del Gran Premio del Qatar: si tratta di uno dei sei fine settimana con al proprio interno la Sprint Race. Il venerdì ha quindi dato i primi verdetti, avendo definito la griglia di partenza della gara di domenica: una pista che ha causato diverse difficoltà per il forte vento che ha spinto in pista la sabbia e ha rallentato notevolmente i tempi rispetto a quelli che erano previsti.

In testa partirà in ogni caso Max Verstappen che potrebbe laurearsi già oggi campione del mondo in caso di successo nella Sprint Race. Il margine in qualifica rispetto agli avversari è apparso enorme, la sprint shootout potrebbe cambiare le carte in tavola, poiché in ogni sessione sarà necessario montare gomme diverse: dura per il Q1, media per il Q2, morbida per il Q3. Difficile comunque pensare che qualcuno possa insidiare l’olandese.

Nel 2021 su questa pista firmò la pole Lewis Hamilton che partirà dalla terza posizione: c’è stato un errore per il britannico nel giro veloce di ieri, di conseguenza potrebbe esserci un po’ di margine per migliorare. Mercedes che appare indietro rispetto alle McLaren che in qualifica hanno pagato i track limits: tema dei limiti della pista che potrebbe tornare d’attualità per la sprint shootout.

Partono in seconda battuta invece le due Ferrari, dietro anche a Fernando Alonso in questo weekend. Charles Leclerc è riuscito a fare il massimo piazzandosi quinto in qualifica, mentre Carlos Sainz non ha passato neanche il Q2. Un risveglio è atteso da parte della Rossa, magari lavorando sul giro di lancio che non ha funzionato ieri e per cui si è molto lamentato il monegasco. C’è chi sta peggio come Sergio Perez che partirà tredicesimo: per tanti questo sabato è una vera e propria occasione di riscatto.

Foto: Lapresse