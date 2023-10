F1, Lewis Hamilton: “Lando Norris avrebbe dovuto essere al posto mio”

Sono state qualifiche molto particolari quelle di oggi in Qatar, tappa del Mondiale 2023 di F1. Il time-attack si è tenuto in maniera inconsueta di venerdì, visto il ritorno della Sprint Race. Domani, infatti, i piloti dovranno affrontare la Sprint Shootout che definirà la griglia della gara di 19 giri, di scena sempre sabato.

Quest’oggi, invece, le qualifiche hanno determinato lo schieramento per il GP e l’ordine dei tempi è stato più volte alterato dalle sanzioni per i track-limits. Diversi racing driver sono stati sanzionati e non è un caso che alle spalle del pole-man, Max Verstappen, si siano alternati alcuni piloti. Ad approfittare di ciò sono stati i due alfieri della Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, qualificatisi in seconda e terza posizione proprio per via della cancellazione dei tempi dei due piloti della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri.

“Norris avrebbe dovuto essere al posto mio“, ha dichiarato molto apertamente Hamilton in conferenza stampa, sottolineato la criticità legata a queste penalità. “Le qualifiche sono state complicate per noi e per poco abbiamo evitato il taglio in Q1. Non era semplice mettere insieme un buon giro a causa del vento che portava tanta sabbia in pista“, ha aggiunto Lewis.

“Avere due macchine in seconda e terza posizione in griglia domenica è sicuramente una buona notizia per la squadra, specialmente perché siamo davanti alla Ferrari, che è la nostra rivale diretta per il secondo posto nel campionato costruttori. Darò il massimo per ottenere più punti possibile domenica“, ha concluso l’asso nativo di Stevenage.

Foto: LaPresse