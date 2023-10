F1, Oscar Piastri: “Una gara molto stressante, aver vinto è una grande soddisfazione”

Sprint Race piuttosto convulsa quella di scena a Lusail (Qatar), tappa del Mondiale 2023 di F1. Su un tracciato insidioso per la sabbia in pista e la problematica dei track-limits l’australiano Oscar Piastri (McLaren) ha vinto la sua prima gara nel Circus a precedere l’olandese Max Verstappen, che per la terza volta si è laureato campione del mondo con la Red Bull. A completare il podio l’altra McLaren del britannico Lando Norris. Lontane le due Ferrari: lo spagnolo Carlos Sainz ha terminato sesto e il monegasco Charles Leclerc settimo.

Una soddisfazione per Piastri che, dopo aver ottenuto la p.1 della Sprint Shootout, si è tolto la soddisfazione di centrare il bersaglio grosso e di precedere Verstappen nel giorno della sua festa iridata. Vettura di Woking che ha dato conferma delle sue eccellenti qualità, considerato anche il piazzamento di Norris.

“Sono molto contento, una gara molto stressante. La Safety Car non mi ha favorito, sono comunque riuscito a gestire bene le gomme medie. Tutto quello che abbiamo imparato nel corso della Sprint Race sarà utile per domani. Sinceramente quando Max si è preso la seconda posizione pensavo di essere nei guai, ma alla fine il passo era buono e sono stato in grado di vincere“, le parole a caldo dell’australiano.

Per Piastri, nella sua stagione da rookie, si tratta di un riscontro significativo che sicuramente attesta la bontà del pilota, legata anche alla sua giovane età.

Foto: LaPresse