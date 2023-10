F1, Helmut Marko: “Max Verstappen ha vinto con margine, poco tempo per festeggiare”

Tutto decisamente ripetitivo. Max Verstappen ha rispettato i pronostici e si è imposto nel GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Lusail, l’olandese ha concluso nel migliore dei modi la tre-giorni, ponendo l’ultimo tassello per la conquista del suo terzo titolo iridato consecutivo e aggiudicandosi la gara qatariana di domenica in maniera indiscutibile.

Si è trattato della 14ª affermazione stagionale dell’alfiere di Milton Keynes, autentico dominatore dell’annata. Un connubio tale con la RB19 da non incorrere in alcun richiamo in fatto di track-limits in Qatar. Una criticità quest’ultima che invece ha riguardato i suoi colleghi in pista.

Tutto quindi va dalla parte di Max e per il consulente di Red Bull, Helmut Marko, motivi per cui essere soddisfatto ce ne sono: “Credo che Verstappen abbia controllato in modo assoluto la gara“, ha detto a Sky Sports. “Si poteva vedere alla fine, dal modo in cui ha stabilito i tempi sul giro, quanto margine avesse. E per quanto riguarda gli pneumatici, la gestione è stata ideale“.

Le difficoltà maggiori sono state dettate dal gran caldo. I piloti hanno gareggiato con oltre 30°C di temperatura e il 70% circa di umidità: “Non ho mai visto Max così sudato come dopo la gara. È stato a causa dell’umidità. Non si riusciva a far entrare aria fresca nella vettura“, ha riferito Marko. A conclusione il manager austriaco ha confessato che tempo per i festeggiamenti non c’era, considerata la necessità di prendere il volo e proiettarsi al prossimo appuntamento di Austin.

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla / Dppi/DPPI