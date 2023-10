F1, Frederic Vasseur: “Non siamo soddisfatti del risultato in Messico, difficoltà con le gomme dure”

Un terzo e un quarto posto per la Ferrari nel GP del Messico, quartultimo round del Mondiale 2023 di F1. Le Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz partivano entrambe dalla prima fila, ma la loro partenza non è stata eccezionale. I due ferraristi, infatti, sono stati infilati dalle due Red Bull dell’olandese Max Verstappen (vincitore della gara) e del messicano Sergio Perez.

Checo e Leclerc sono venuti a contatto all’ingresso di curva-1, con il padrone di casa costretto al ritiro e Charles con l’ala anteriore danneggiata. Un episodio che chiaramente ha un po’ condizionato la prestazione di Leclerc, capace comunque di essere secondo alle spalle di un Verstappen in fuga nel primo stint.

L’altro momento importante è stata la sospensione della gara per l’incidente del danese Kevin Magnussen. Bandiera rossa esposta e nuova procedura di partenza dalla griglia. Le due Rosse hanno optato per le gomme hard, ma il loro funzionamento non è stato quello atteso, specie nel confronto di un Lewis Hamilton scatenato.

“Non siamo partiti bene e questo ha favorito l’effetto scia delle Red Bull. Leclerc ha poi danneggiato l’ala e ha perso dei punti di carico. Tuttavia, l’aspetto che non ci soddisfa è il fatto che alla ripartenza la macchina con le dure non fosse così performante e non ci aspettavamo che Hamilton andasse via come ha fatto“, ha analizzato il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport.

“Non è un buon risultato sulla base del fatto che partivamo in prima e seconda posizione, ma già dal via il tutto si è complicato. Speriamo di fare meglio in Brasile e di avere un rendimento più equilibrato tra le qualifiche e il GP, cosa che qui in Messico non è accaduto“, ha concluso Vasseur.

Foto: LaPress