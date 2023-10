F1, Frederic Vasseur: “Bene la pole, ma il weekend è ancora lungo. Veloci in curva 1”

La Ferrari cresce in questo finale di stagione 2023: Charles Leclerc ha colto la pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti 2023 ad Austin sul Circuito delle Americhe. Il monegasco è apparso particolarmente a proprio agio con la vettura e ha confezionato un giro da sogno, anticipando Lando Norris. Quarto Carlos Sainz che comunque scatterà dalla seconda fila.

Il team principal Frederic Vasseur ha voluto analizzare la situazione in casa Rossa dopo queste qualifiche ai microfoni di Sky Sport F1: “Questa pole rappresenta una buona posizione per la gara di domenica, non è un risultato acquisito. Sono molto contento per Charles perché sta avendo buone sensazioni in questo fine settimana e questo è sicuramente il modo migliore per preparare la gara. Sarà un weekend lungo e difficile perché sappiamo che i punti si fanno la domenica, ma abbiamo messo una bella pietra miliare per il team”.

“Siamo in lotta in questo momento con Mercedes e McLaren e siamo riusciti ad arrivare davanti a loro, abbiamo una buona posizione sulla griglia anche con Carlos ed è il modo migliore per avvicinarsi alla gara. Possiamo essere più che soddisfatti delle qualifiche di oggi, sono andate bene anche le libere, quindi finora tutto bene. Nel settore 1 siamo stati veloci perché si decideva tanto nella curva 1 e noi eravamo molto veloci lì, poi era anche questione di gestione delle gomme e di avere un buon equilibrio durante tutto il giro”.

“Siamo stati competitivi lungo tutta la pista e sicuramente è un bene in vista della gara. Dobbiamo mantenere la calma perché parliamo di centesimi, a Verstappen è stato cancellato il giro. Bisogna vedere in gara, stamattina non abbiamo fatto simulazioni sulla lunga distanza, ma sicuramente è un buon risultato per il team dopo le ottime libere di stamattina. Andremo un po’ alla cieca sulla lunga distanza anche nella Sprint Race: sarà difficile avere un quadro chiaro e completo“.

Foto: Lapresse