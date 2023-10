F1, Daniel Ricciardo: “Non pensavo di valere un 4° posto. Domani in gara sarò forte”

Anche se i titoli sono tutti per la Ferrari, capace di piazzare uno splendido uno-due al termine delle qualifiche del Gran Premio del Messico, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, l’MVP di giornata non può che essere nominato Daniel Ricciardo.

Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez”, infatti, il pilota australiano ha centrato una sensazionale quarta posizione, con una qualifica nella quale ha fatto capire sin da subito che oggi fosse davvero della partita. fino ad un risultato di grandissima importanza, per sé e per il team AlphaTauri, reduci entrambi da mesi non semplici.

La pole position è andata a Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz e Max Verstappen ma, come detto, in seconda fila assieme al tre-volte campione del mondo ci sarà anche il pilota australiano che, al termine del suo sabato messicano, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento di questo secondo posto. Dopo Austin volevo fare qualcosa in più perchè pensavo di potercela fare. Proprio per questo motivo sin dal prima sessione di prove libere ho voluto cambiare il set-up della mia macchina. Ora le cose vanno molto meglio”.

Daniel Ricciardo prosegue nella sua analisi: “Per come mi sentivo sulla mia vettura non era una sorpresa arrivare alla Q3. Conquistare la quarta posizione, invece, mi ha stupito. Sinceramente pensavo di poter chiudere ottavo, ma in seconda fila no. Ora vedremo come andranno le cose in gara. Cosa mi aspetto? Di essere forte”.

