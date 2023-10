F1, Carlos Sainz: “L’obiettivo è arrivare secondi nel Mondiale dei costruttori, sarà una bella sfida in Qatar”

Il Circus della F1 si ritrova a Lusail, in Qatar, dopo l’appuntamento di Suzuka (Giappone). In terra nipponica la Red Bull ha fatto calare il sipario per quanto concerne il campionato costruttori e in questo fine-settimana l’intenzione è quella di replicare con Max Verstappen relativamente al titolo piloti. Ne ha tutte le possibilità l’olandese, dominatore assoluto della stagione.

In casa Ferrari si pensa alla lotta per il secondo posto tra i marchi. La sfida che attende la Rossa non è delle più semplici. Sulla pista qatariana la SF-23 potrebbe evidenziare alcune delle sue criticità ataviche, legate anche alla gestione degli pneumatici sulla durata. Tuttavia, questo sarà un weekend particolare per il ritorno della Sprint Race e una tre-giorni diversa per i tempi serrati che richiede.

Non saranno ammessi sbagli e tutto dovrà essere massimizzato. Da questo punto di vista lo spagnolo Carlos Sainz è pronto per dare il meglio di se stesso, reduce da un round giapponese non all’altezza rispetto a quanto fatto vedere prima a Monza e poi soprattutto a Singapore, dove la Ferrari ha vinto il GP.

“Penso che le ultime gare rappresentino una bella sfida per noi per ottenere il secondo posto nel Mondiale costruttori. Un obiettivo che può dare motivazione e intensità. Anche se non è questo quello per cui in Ferrari sogniamo di lottare…“, ha dichiarato l’iberico ai microfoni di Sky Sport F1. La scuderia di Maranello si augura di concludere al secondo posto la stagione, per lanciarsi al meglio in vista del 2024 con un progetto completamente nuovo.

Foto: LaPresse