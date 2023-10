F1, Carlos Sainz: “Avevo un problema troppo importante sulla macchina”

Una domenica da dimenticare per Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari non ha potuto prendere parte al GP del Qatar di F1 per un problema al sistema di alimentazione della propria vettura. Una criticità che si è evidenziata nel momento in cui i tecnici si stavano adoperando per riempire il serbatoio di carburante. La perdita era talmente evidente che non c’erano i tempi che avrebbero permesso ai meccanici di risolvere il tutto.

Conclusione molto prima del tempo per Carlos, costretto a guardare gli altri girare in una gara nella quale l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc è giunta quinta nel giorno dell’ennesimo trionfo del neo tre-volte campione del mondo, Max Verstappen (Red Bull).

“Il Motorsport è anche questo. La macchina aveva un problema troppo importante e non avevamo sufficiente tempo per riparare il danno. Un problema causato dai cordoli? Vedremo, dobbiamo ancora appurare i motivi. Resta il fatto che non ho potuto correre oggi ed è un gran peccato“, le parole dispiaciute dell’iberico.

Un fine-settimana, dunque, negativo per il Cavallino Rampante. Ci saranno tanti dati da analizzare per fare meglio ad Austin (Stati Uniti).

