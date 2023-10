F1: Alonso-Red Bull? Un rumors che porta verso il Mondiale 2024

Terremoto in vista per il mercato piloti 2024. Secondo quanto riportato dal sito OnlyfansF1 infatti, Fernando Alonso potrebbe lasciare l’Aston Martin al termine del Mondiale 2023 di F1 per approdare in Red Bull, al posto di Sergio Perez, già dall’inizio del 2024.

L’asturiano, due volte campione del mondo, nel 2004 e nel 2005, potrebbe quindi diventare lo “scomodo” compagno di squadra del tre volte iridato Max Verstappen.

Le voci corrono veloci nel paddock, anche se al momento nessuno degli interessati alla vicenda ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.

Cert0, se si dovesse concretizzare questo scenario bisognerebbe anche capire quale pilota poi andrebbe a sedersi sul sedile lasciato libero da Alonso in Aston Martin.

Vedremo nelle prossime settimane quali saranno gli sviluppi della vicenda: se rimarrà solo una voce di mercato o la cosa si concretizzerà. Al momento del termine della stagione 2023 di F1 mancano ancora tre gare: il Gp del Brasile, il Gp di Las Vegas e il GP di Abu Dhabi.

Foto: Lapresse