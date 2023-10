Elia Viviani dopo il successo in Cina: “Ho dovuto aspettare tanto, ma so di essere in grado di vincere ancora”

Sono passati addirittura più di quattro anni dalla Classica di Amburgo del 2019. Quattro stagioni per poter tornare ad alzare le braccia al cielo per Elia Viviani, che oggi si è imposto nella prima tappa del Gree-Tour of Guangxi.

Volata da campione per il velocista della INEOS Grenadiersi in Cina, lasciandosi dietro corridori di qualità come Jonathan Milan, Sam Bennett ed Arnaud De Lie.

Un trionfo che sa di riscatto: “Ho sempre pensato di essere ancora in grado di vincere volate in gare WorldTour. Anche se ho dovuto aspettare davvero tanto per un’altra vittoria a questo livello”.

Ancora tanta voglia di continuare a combattere: “Nell’ultimo periodo non sono stato granché fortunato, ma stavolta ho fatto vedere che posso ancora eccellere al massimo livello”.

Foto: Lapresse