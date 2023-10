Dove vedere Italia-Malta in tv? Canale esatto, programma, orario d’inizio, streaming

Di nuovo tempo di Nazionali. L’Italia di Luciano Spalletti torna in campo in questo weekend, sabato 14 ottobre, per affrontare Malta in una sfida valida per la settima giornata del girone C di qualificazione agli Europei 2024 che si svolgeranno in Germania.

La squadra di Michele Marcolini è al momento all’ultimo posto del raggruppamento senza aver collezionato punti. Per l’Italia è necessario, anzi obbligatorio vincere l’incontro per potersi scrollare di dosso almeno una tra Ucraina e Macedonia del Nord, appaiate agli azzurri a 7 punti ma con una partita disputata in più e peraltro protagonista di uno scontro diretto proprio sabato pomeriggio.

Oltretutto, salendo a 10 la squadra di Spalletti andrebbe a Londra ad affrontare con più tranquillità il match contro l’Inghilterra di martedì, senza l’assillo di dover fare per forza bottino pieno. Anche perché, nella sosta successiva di novembre, gli azzurri incroceranno le armi sia con Macedonia del Nord che con l’Ucraina, rimanendo padroni del proprio destino.

Il match tra Italia e Malta, valevole per le qualificazioni a Euro2024 sarà trasmesso in diretta streaming su Rai1. In streaming si potrà seguire su RaiPlay, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Sabato 14 ottobre

Ore 20.45 Italia-Malta – diretta su Rai1

PROGRAMMA ITALIA-MALTA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse