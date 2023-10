Sport in tv oggi (giovedì 12 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 12 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i tornei di tennis della settimana con i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai e gli ottavi di finale di Seul e Zhengzhou con Lucia Bronzetti in campo. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Tour of Guangxi, Tour of Chongming Island e Giro di Italia. Inizieranno i tornei di golf del weekend con i primi giri.

Spazio all’Eurolega di basket e all’EuroCup di basket femminile con Venezie e Sassari in campo. In serata si disputeranno le qualificazioni agli Europei 2024 di calcio. Avanzano i Mondiali di beach volley. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 12 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 12 ottobre

04.00 SNOOKER – Wuhan Open, terzo turno (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

05.00 TENNIS – WTA Seoul, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

05.30 CICLISMO – Tour of Guangxi, prima tappa: Beihai-Beihai (diretta streaming su Eurosport.it, Disovery+ dalle ore 07.00)

05.40 CICLISMO FEMMINILE – Tour of Chongming Island, prima tappa: Chongming-Chongming (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 08.00)

06.30 TENNIS – Masters 1000 Shanghai, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Open di Spagna, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 14.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 14.00)

08.30 SNOOKER – Wuhan Open, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 TENNIS – WTA Zhengzhou, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv). Bronzetti-Jabeur (secondo match dalle ore 09.00)

09.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Arctic Open (diretta streaming su BWF Tv)

11.20 CICLISMO – Giro di Turchia, quinta tappa: Marmaris-Bodrum (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.00)

13.30 SNOOKER – Wuhan Open, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Shriners Children’s Open, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 23.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 23.00)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, ottavi di finale) – Due partite: Chievo Verona-Juventus, Lazio-Inter (diretta streaming su TIM Vision)

17.00 CALCIO FEMMINILE (Qualificazioni Europei Under 17) – Francia-Italia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.00 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024) – Lettonia-Armenia (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BEACH VOLLEY – Mondiali (diretta streaming su Volleyball World Tv)

19.30 BASKET (Eurolega) – Anadolu Efes Istanbul-Real Madrid (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

19.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Venezia-Ragusa Dubrovnik (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.00 BASKET (Eurolega) – Alba Berlino-Baskonia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Eurolega) – Lione Villeurbanne-Partizan Belgrado (diretta streaming su DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Challenge Cup, andata primo turno) – Novara-Casalmaggiore (non è prevista diretta tv/streaming)

20.15 BASKET (Eurolega) – Panathinaikos-Bayern Monaco (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Sassari-Estudiantes (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.45 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024) – Spagna-Scozia (diretta tv su Sky Sport Uno, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

20.45 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024) – Sei partite: Albania-Repubblica Ceca, Andorra-Kosovo, Bielorussia-Romania, Cipro-Norvegia, Croazia-Turchia, Far Oer-Polonia (diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

22.30 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2026) – Colombia-Uruguay (non è prevista diretta tv/streaming)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OA SPORT

14:00 Beach2u Speciale Mondiali Tlaxcala 2023 Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada. su sport2u.tv

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Giacomo Rauli (giornalista di Motorsport.com) Conduce: Beatrice Frangione. su sport2u.tv

19:30 Figure2u Roller Edition con Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi. Conduce: Fabrizio Testa su sport2u.tv

20:00 Ginnasticomania con Dario Puppo. Conduce: Chiara Sani. su sport2u.tv

20:20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti e Alessandra Sagratella. su sport2u.tv

21:00 Bike2u con Ilenia Lazzaro (Giornalista Eurosport) Conduce: Gian Luca Giardini. su sport2u.tv

21:35 Run2u “Il Ritorno del Passatore” 2a Puntata con: Tatiana Kitrova, Responsabile 100 km del Passatore Giordano Zinzani, presidente ASD 100 km del Passatore Gabriele Longanesi, Sponsor storico della 100 km del Passatore Giorgio Calcaterra , Top Runner -plurivincitore della 100 km Giulia TEREC, mental coach Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni

Foto: Lapresse