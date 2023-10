Dove si gioca Inghilterra-Italia? Stadio storico, teatro di una grande vittoria azzurra

Nella serata di ieri, l’Italia di Luciano Spalletti, è riuscita a ottenere un importantissimo successo contro Malta. Nell’affannosa corsa rappresentata dalle qualificazioni agli Europei del 2024, conquistare un meritato +3 all’interno del proprio gruppo, è un traguardo non da poco. Ci avviciniamo sempre più alla fase finale delle qualificazioni e inanellare prestazioni e risultati positivi può essere determinante.

Il poker rifilato alla Selezione maltese dà coraggio e fiducia a Berardi e compagni che adesso dovranno già pensare alla sfida che si disputerà tra poco più di quarantotto ore. Martedì 17 ottobre infatti, a partire dalle ore 20.45, gli azzurri calpesteranno il manto erboso di Wembley: ci sarà l’Inghilterra di Gareth Southgate da affrontare. La formazione inglese, nel Gruppo C, si trova attualmente al primo posto a quota 13 punti: e l’Italia dunque, avrà un’occasione ghiottissima.

Spalletti e i suoi, in caso di vittoria, potrebbero agganciare in vetta alla classifica l’Inghilterra e, per giunta, iniziare a blindare la qualificazione diretta per il torneo continentale che si disputerà il prossimo anno in Germania. Insomma la nostra Selezione è chiamata a un grande impresa: ma nulla è impossibile. Questa semplice frase fatta racchiude il rapporto della Nazionale italiana con lo storico Stadio di Wembley e la gara disputata poco più di due anni fa è un esempio chiaro.

L’11 luglio del 2021 rimarrà per sempre una data tatuata sul cuore dei tanti tifosi azzurri: vincere un Europeo in casa dell’Inghilterra con un intero impianto contro non si può dimenticare. E chissà che memori di quell’impresa, i diversi campioni che hanno vissuto quella notte magica, non riescano a trasmettere le forti emozioni provate ai nuovi compagni tanto da spingerli a dare il massimo.

Foto: LaPresse