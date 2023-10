Dove giocano i calciatori di Malta? Tante rivelazioni e pochi uomini nei campionati che contano

Domani, sabato 14 ottobre alle ore 20.45, allo stadio San Nicola di Bari, andrà in scena il primo match della finestra di ottobre delle Qualificazioni verso i Campionati Europei di Germania 2024 per quanto riguarda l’Italia. Prima del big match di Wembley contro l’Inghilterra, infatti, gli Azzurri ospiteranno Malta in un match da non fallire.

La squadra biancorossa, allenata da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Michele Marcolini, sarà il primo ostacolo per i ragazzi del commissario tecnico Luciano Spalletti verso la qualificazioni. I “Cavalieri di San Giovanni”, così è soprannominata la nazionale maltese, sono al momento il fanalino di coda del girone, avendo totalizzato solamente sconfitte ma, rispetto alle edizioni precedenti, dimostrando di stare bene in campo e di vendere comunque sempre cara la pelle.

A questo punto è interessante capire quali sono i giocatori più interessanti della nazionale di Malta? Iniziamo con il dire che il livello, obiettivamente, è basso. L’elemento di maggiore spicco è il centrale Teddy Teuma che gioca in Francia nel Reims (e può vantare un valore di 5.0 milioni di euro).

Tutti gli altri, oggettivamente, sono di ben altro lignaggio. Partendo dal mediano Matthew Guillaumier che gioca in Polonia nell0 Stal Mielec, quindi il difensore Zach Muscat che gioca in Portogallo nel Farense. Un altro giocatore che milita all’estero è l’ala sinistra Jurgen Degabriele (Hibernians-Scozia), compagno di squadra di Ferdinando Apap, difensore centrale. Un altro elemento che milita in Portogallo è Cain Attard (Belenenses), mentre Yannic Yankam gioca nel Birkirkara a Malta.

ELENCO CONVOCATI MALTA

PORTIERI: Bonello (Hamrun Spartans), Al Tumi (Sliema Wanderers), Galea (Valletta)

DIFENSORI: Apap (Hibernians), Steve Borg (Hamrun Spartans), Zavh Muscat (Farense), Pepe (Birkirkara), Shaw (Hibernians), Jean Borg (Sliema Wanderers)

CENTROCAMPISTI: Corbalan (Hamrun Spartans), Attard (Belenenses), Camenzuli (Hamrun Spartans), Magri Overend (Floriana), Pisani (Santa Lucia), Guillaumier (Stal Mielec), Nikolai Muscat (Marsaxlokk), Kristensen (Hibernians), Paiber (Valletta), Yankam (Birkirkara), Teuma (Reims), Joseph Essien Mbong (Hamrun Spartans), Vella (Floriana)

ATTACCANTI: Degabriele (Hibernians), Jones (Notts County), Nwoko (Floriana), Paul Mbong (Birkirkara), Montebello (Hamrun Spartans), Satariano (Birkirkara)

Foto: LaPresse