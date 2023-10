Dove giocano i calciatori dell’Italia? Le squadre di club: l’Inter la squadra più rappresentata

Non può che essere definita come interessante e variegata la lista dei convocati dell’Italia in vista dei due match di ottobre per quanto riguarda le Qualificazioni verso i Campionati Europei di Germania 2024. Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha chiamato 28 giocatori con la chiara intenzione di ruotarne il maggior numero tra la sfida contro Malta e quella in casa dell’Inghilterra.

Gli spunti di interesse, tuttavia, non mancano. La squadra più rappresentata è l’Inter con ben 6 giocatori (Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella e Frattesi). A seguire troviamo la Juventus con 4 (Gatti, Locatelli, Chiesa e Kean), quindi il Napoli con 3 (Meret, Di Lorenzo e Politano).

Sorprende lo zero del Milan, mentre è interessante notare come il Tottenham porti due giocatori tra gli Azzurri con Vicario e Udogie alla prima chiamata della sua giovane carriera. Tra gli “stranieri”, non mancherà Donnarumma del PSG, quindi vedremo Tonali del Newcastle e Zaniolo dell’Aston Villa.

ELENCO CONVOCATI ITALIA

Giocatore Data nascita (età) Pres Reti Squadra P Gianluigi Donnarumma 25 febbraio 1999 (24 anni) 56 -43 P Alex Meret 22 marzo 1997 (26 anni) 3 -2 P Guglielmo Vicario 7 ottobre 1996 (27 anni) 0 0 D Francesco Acerbi 10 febbraio 1988 (35 anni) 31 1 D Alessandro Bastoni 13 aprile 1999 (24 anni) 19 1 D Cristiano Biraghi 1º settembre 1992 (31 anni) 15 1 D Matteo Darmian 2 dicembre 1989 (33 anni) 38 1 D Giovanni Di Lorenzo 4 agosto 1993 (30 anni) 30 3 D Federico Dimarco 10 novembre 1997 (25 anni) 12 2 D Federico Gatti 24 giugno 1998 (25 anni) 2 0 D Gianluca Mancini 17 aprile 1996 (27 anni) 10 0 D Giorgio Scalvini 11 dicembre 2003 (19 anni) 6 0 D Destiny Udogie 28 novembre 2002 (20 anni) 0 0 C Nicolò Barella 7 febbraio 1997 (26 anni) 47 8 C Giacomo Bonaventura 22 agosto 1989 (34 anni) 15 0 C Bryan Cristante 3 marzo 1995 (28 anni) 35 2 C Davide Frattesi 22 settembre 1999 (24 anni) 7 3 C Manuel Locatelli 8 gennaio 1998 (25 anni) 25 3 C Sandro Tonali 8 maggio 2000 (23 anni) 15 0 A Domenico Berardi 1º agosto 1994 (29 anni) 25 6 A Federico Chiesa 25 ottobre 1997 (25 anni) 42 5 A Moise Kean 28 febbraio 2000 (23 anni) 12 4 A Riccardo Orsolini 24 gennaio 1997 (26 anni) 3 2 A Giacomo Raspadori 18 febbraio 2000 (23 anni) 20 5 A Gianluca Scamacca 1º gennaio 1999 (24 anni) 11 0 A Nicolò Zaniolo 2 luglio 1999 (24 anni) 15 2

Foto: LaPresse