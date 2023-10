Curling: l’Italia al maschile raggiunge la finale al Tour Challenge

Grandissimo risultato per il Team Retornaz, in generale per la Nazionale italiana di curling. Nel Tour Challenge, torneo inaugurale del Grand Slam of Curling, gli azzurri infatti conquistano la finale.

Nel ghiaccio del Gale Centre impegnati Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) che sono riusciti ad agguantare il pass per l’ultimo atto.

Scalpi di lusso per la squadra tricolore: ai quarti di finale eliminati gli svedesi guidati da Niklas Edin per 6-2, mentre in semifinale battuti gli scozzesi di Ross Whyte.

Nell’atto conclusivo Retornaz e compagni se la vedranno con i canadesi del Team Bottcher.

Foto: Lapresse