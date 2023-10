Curling, le azzurre trionfano al Fall Classic. Secondo posto gli uomini

Un fine settimana sicuramente molto positivo per il curling italiano. La squadra femminile si è imposta nel torneo Fall Classic, evento in Canada di preparazione alla seconda tappa del Grand Slam; mentre al maschile gli azzurri hanno conquistato comunque un ottimo secondo posto.

Sul ghiaccio canadese le azzurre (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis) hanno sconfitto nell’ultimo atto del torneo le padrone di casa del Team Armstrong con un perentorio 10-1. In precedenza l’Italia si era imposta nei quarti di finale per 7-1 contro il Team Watling ed in semifinale per 6-3 contro il Team Inglis.

La squadra maschile (Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella) si è arresa solamente in finale per 8-7 contro i canadesi del Team Dunstone. Una sfida davvero molto equilibrata e che si è decisa solamente all’extra end.

Sicuramente l’Italia si avvicina ai prossimi appuntamenti internazionali nel migliore dei modi e con grandissima fiducia per i risultati ottenuti in queste ultime settimane. Nel Tour Challenge le due squadre azzurre si erano scambiate le posizioni (uomini primi e donne seconde), segnale di come il curling italiano stia sicuramente vivendo un momento positivo.

FOTO: LaPresse