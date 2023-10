Sitting volley femminile, l’Italia vince l’oro europeo! Azzurre nella storia e alle Paralimpiadi

Una pagina di storia. La Nazionale italiana femminile di sitting volley ha compiuto un’impresa ieri nella Finale degli Europei 2023. Le azzurre, opposte alla Slovenia, si sono imposte con il punteggio di 3-1 (25-17; 22-25; 25-16; 25-22), conquistando il titolo continentale per la prima volta. Dopo essere arrivate seconde in due circostanze, le nostre portacolori sono state in grado di salire sul gradino più alto del podio.

Un risultato che consente alla Nazionale guidata da Amauri Riberio di chiudere l’edizione 2023 della competizione senza perdere alcuna partita e soprattutto staccando il biglietto per le Paralimpidi di Parigi 2024. A Caorle, quindi, la Federvolley ha conquistato un titolo europeo che mancava alla collezione e grandi meriti alle ragazze, protagoniste di una cavalcata vincente.

“Questa è la terza finale europea che giochiamo, nelle precedenti due siamo arrivate seconde, ma finalmente questa volta abbiamo vinto noi. Abbiamo sofferto tanto nella semifinale e siamo riuscite a uscire dalla situazione e arrivare in finale. L’Italia e tutto il movimento meritavano questo titolo europeo. Le ragazze si sono allenate tanto, se lo meritano e non potrebbe essere diversamente dopo tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. La Nazionale è adesso tra le prime al mondo e lo possiamo dire tranquillamente, ma sappiamo che dobbiamo crescere ancora e fare esperienza perché è una squadra nuova. Stiamo lavorando e siamo sulla strada giusta. Ora abbiamo un grosso obiettivo che saranno i Giochi Paralimpici del prossimo anno e già da ora dobbiamo iniziare a lavorare con calma, sapendo che ci siamo già qualificate e quindi possiamo programmare meglio tutta la prossima stagione“, ha affermato Riberio (fonte: Federvolley).

“Abbiamo intrapreso il lavoro con il Sitting Volley da soli pochi anni e già ne stiamo raccogliendo dei frutti importanti. Noi vogliamo fortemente continuare su questa strada e permettere agli atleti paralimpici di poter gareggiare per obiettivi sempre più alti. Sono felice per queste ragazze che sono un nostro fiore all’occhiello perché hanno raggiunto un grande risultato e soprattutto perché fanno tanti sacrifici per allenarsi e giocare. Mettono a disposizione tutto il loro tempo libero per stare insieme e allenarsi e sono davvero felice per quello che hanno conquistato. Quest’anno in Italia abbiamo organizzato un Europeo indoor maschile e uno femminile. Con l’Europeo di Sitting Volley sono ben tre rassegne continentali organizzate nella stessa stagione e dimostrano ancora una volta la grande forza organizzativa della FIPAV. Con l’occasione ringrazio il vice presidente federale Adriano Bilato e che insieme al CR Veneto ha lavorato tanto per organizzare al meglio questo bellissimo evento a Caorle“, le parole del presidente della Federazione, Giuseppe Manfredi.

