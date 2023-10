Ciclismo, Vittoria Bussi: “Non mi sembra ancora vero, questo record è mio e di tutte le persone che hanno creduto in me”

L’anno scorso anno ci era riuscito Filippo Ganna a Grenchen (Svizzera), mentre quest’anno è stato il turno di una strepitosa Vittoria Bussi ad Aguascalientes (Messico). La 36enne romana è riuscita ieri a far registrare il nuovo record dell’ora su pista con una media clamorosa di 50,267 km/h. La nostra portacolori si è così ripresa il record dopo che il suo precedente primato (48,007 km nel 2018) era stato superato da Joscelin Lowden (48,405 km nel 2021) e poi da Ellen van Dijk (49,254 km nel 2022).

“E’ successo. Per davvero – ha scritto una felicissima Vittoria sul suo profilo Facebook dopo la sua magnifica prova -. Continuo a sfregarmi gli occhi incredula, per assicurarmi che quel numero sul tabellone inizi davvero per 5. Lo stesso tabellone che è appeso in salotto da cinque anni e che riporta 48.007, ora non vale più. Ora c’è scritto 50.267 km/h, ed è la cifra del mio record, del mio secondo Record del Mondo dell’Ora su Pista UCI”.

Per poter provare a conquistare questo record, Bussi si è dovuta attivare tempo fa attraverso un’operazione di crowdfunding, che le ha permesso di racimolare i 12mila euro necessari per poter affrontare questa avventura. Proprio per questo Vittoria ci ha tenuto a ringraziare tutti dopo la sua impresa: “Questo record è mio e di tutti e tutte voi che avete creduto in me. Farò in modo di raccontarvi tutto, di regalarvi le stesse emozioni che sto vivendo adesso, ma una cosa va detta subito: grazie, grazie per averlo reso possibile con il vostro sostegno, grazie a tutti i miei sponsor e al team straordinario che mi ha sostenuto, grazie alle persone che hanno donato, che mi hanno incoraggiata, che non hanno mai dubitato che questo potesse succedere”.

