Ciclismo, Remco Evenepoel promette amore eterno alla Soudal-QuickStep

Non è stato un Giro di Lombardia fortunato per Remco Evenepoel. Il leader della Soudal-QuickStep non è riuscito ad essere protagonista assoluto nella gara di ieri a causa di una caduta nelle prime fasi della Classica delle Foglie Morte, che gli ha tolto un po’ di energie tanto da dover alzare bandiera bianca sul Passo Ganda e lasciare spazio ad Andrea Bagioli, poi secondo al traguardo.

Per lui è arrivato comunque un onorevolissimo nono posto, che sottolinea la sua voglia di non mollare di fronte alle avversità. Per alcuni questa poteva essere anche l’ultima grande corsa con la squadra belga, al centro delle attenzioni di ciclomercato per la possibile fusione con la Jumbo-Visma; una eventualità però sparita nelle ultime ore, con le parti che hanno annunciato il proseguimento della propria partnership fino al 2025, seppur con un budget limitato.

Il che però andrebbe eventualmente ad inficiare sulle chance di Evenepoel per poter puntare alle vittorie nei Grandi Giri, soprattutto al Tour de France, il suo sogno più nascosto. Con una squadra meno performante, diventerebbe difficile competere fino in fondo nella Grande Boucle, soprattutto contro squadre più attrezzate, vedi la regina degli ultimi due anni Jumbo-Visma. Ma il belga non vuole saperne di lasciare questi colori, promettendo ancora amore alla squadra di Patrick Lefevere.

Lo stesso Evenepoel lo ha annunciato ai microfoni di Sporza al termine del Giro di Lombardia: “Rimarrò qui di sicuro, la squadra continuerà e sono molto felice in questa squadra. Abbiamo avuto dei momenti difficili ma il prossimo anno li supereremo. Proveremo ad allenarci e a dare il massimo nelle prossime corse, non c’è motivo di essere insoddisfatti qui. Cercheremo di ottenere il meglio“.

Foto: LaPresse