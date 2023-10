Ciclismo, orari Mondiali gravel 2023: dove vederli in tv e streaming. Programma, canale, chi parteciperà

Non solo il Lombardia. Va a chiudersi la stagione del ciclismo e lo fa in grande stile, visto che domenica c’è in programma il Mondiale di Gravel, giunto alla seconda edizione, nuovamente in terra italiana. Appuntamento in Veneto, con Wout van Aert che sarà sicuramente la stella di un cast in ogni caso di livello.

PROGRAMMA MONDIALI GRAVEL 2023

Prova in linea maschile

Domenica 8 ottobre

Partenza ore 10.30

Arrivo ore 15.30

COME SEGUIRE IN TV MONDIALI GRAVEL 2023

Non è prevista al momento diretta tv, presente invece la diretta streaming su Rai Play dalle 14.30.

PARTECIPANTI MONDIALI GRAVEL 2023

La stella è sicuramente Wout van Aert: il belga vuole chiude al meglio la stagione, ma occhio al campione uscente, il connazionale Gianni Vermeersch. Tra gli altri professionisti spazio a Matej Mohoric, Ivan Garcia Cortina, Florian Vermeersch e all’intramontabile Alejandro Valverde. In casa Italia la stella è il campione tricolore Simone Velasco, presenti anche Daniel Oss ed Alessandro De Marchi.

Foto: Lapresse