Ciclismo mercato, tutti i colpi verso la stagione 2024: chi ha già cambiato maglia. Roglic, Landa e Milan si spostano

La stagione del grande ciclismo volge al termine, ma è già il momento di pensare al futuro dell’universo a due ruote. Il Ciclomercato è aperto dal 1° agosto e molti colpi sono già andati a segno, con alcuni trasferimenti davvero di lusso e già ufficializzati dalle rispettive squadre. Il trasferimento di maggiore rilievo è quello di Primoz Roglic. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia ha lasciato la Jumbo Visma per accasarsi alla Bora-hansgrohe, dove potrà essere al centro del progetto.

Fabio Jakobsen è uno dei migliori velocisti del lotto e ha deciso di trasferirsi alla DSM Firmenich, abbandonando la maglia della Soudal Quick Step. Altro sprinter di lusso che ha cambiato squadra è Caleb Ewan, approdato alla Jayco AlUla dopo i tanti trionfi ottenuti con la Lotto Dstny. Attenzione anche al passaggio del britannico Tao Geoghegan Hart dalla Ineos Grenadiers alla Lidl Trek.

Jonathan Milan ha deciso di cambiare squadra. Il Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre su pista, quest’anno capace di vincere una tappa al Giro d’Italia, approderà alla Lidl Trek chiudendo la propria esperienza con la Bahrain Victorious. La compagine mediorientale perderà anche lo spagnolo Mikel Landa, uomo da corse a tappe che ha firmato per la Soudal Quick Step. Matteo Trentin si sposterà invece dalla UAE Emirates alla Tudor.

Stefano Oldani si trasferisce dalla Alpecin Deceuninck alla Cofidis, mentre Vincenzo Albanese passa dalla Eolo Kometa alla Arkéea B/B Hotel, dove approda anche Florian Sénéchal (dalla Soudal Quick Step). Warren Barguil lascia invece la compagine francese per indossare la casacca della DSM Firmenich. Promozione importante per Lorenzo Fortunato, messo sotto ingaggio dalla Astana dopo l’esperienza in Eolo Kometa. Al team kazako arriva anche Davide Ballerini dopo l’avventura in Soudal Quick Step.

Alberto Bruttomesso debutterà tra i professionisti con la maglia della Bahrain Victorious dopo essere cresciuto al Cycling Team Friuli. Matteo Sobrero ha deciso di passare alla Bora-hansgrohe chiudendo la propria avventura con la Jayco AlUla. Simone Consonni sarà un nuovo uomo del treno della Lidl-Trek, chiudendo l’esperienza con la Cofidis. Arriverà alla Lidl-Trek anche Andrea Bagioli, che ha lasciato la Soudal Quick Step con il secondo posto al Giro di Lombardia e che sarà accompagnato durante il trasferimento anche da Fabio Felline (dalla Astana). Sbarca nel World Tour anche Francesco Busatto, proveniente dalla Circus-ReUz Technord.

Filippo Baroncini ha scelto la UAE Emirates (in uscita dalla Lidl Trek). Tra gli uomini che hanno deciso di chiudere la carriera spiccano il francese Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), l’australiano Rohan Dennis (Jumbo Visma), lo slovacco Peter Sagan. Di seguito la tabella dettagliata del Ciclomercato 2024 con tutti i trasferimenti.

CICLOMERCATO 2024: TUTTI GLI SPOSTAMENTI WORLD TOUR E PROFESSIONAL*

WORLD TOUR

AG2R CITROËN (FRANCIA)

Entrata: –

Uscita: Mikaël Cherel (fine carriera), Michael Schär (fine carriera), Greg Van Avermaet (fine carriera), Clément Venturini (Arkéa B/B Hotels);

ALPECIN DECEUNINCK (BELGIO)

Entrata: Timo Kielich (Alpecin Deceuninck Development), Axel Laurance (Alpecin Deceuninck Development team), Henri Uhlig (Alpecin Deceuninck Development), Lars Boven (Jumbo Visma Development team), Juri Hollmann (Movistar), Stan Van Tricht (Soudal Quick Step), Luca Vergallito (Alpecin Deceuninck Development team);

Uscita: Alexander Krieger (Tudor), Lionel Taminiaux (Lotto Dstny), Stefano Oldani (Cofidis);

ARKÉA B/B HOTELS (FRANCIA)

Entrata: Miles Scotson (Groupama-FDJ), Clément Venturini (AG2R Citroën), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Laurens Huys (Intermarché-Circus Wanty), Raúl García Pierna (Equipo Kern Pharma), Florian Sénéchal (Soudal Quick Step);

Uscita: Maxime Bouet (fine carriera), Laurent Pichon (fine carriera), Clément Russo (Groupama-FDJ), Warren Barguil (DSM Firmenich), Hugo Hofstetter (Israel PremierTech), Nacer Bouhanni (fine carriera);

ASTANA QAZAQSTAN (KAZAKISTAN)

Entrata: Max Kanter (Movistar), Anthon Charmig (Uno-X), Ide Schelling (Bora Hansgrohe), Lorenzo Fortunato (Eolo Kometa), Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Nicolas Vinokurov (Astana Qazaqstan Development Team), Harold Martín López (Astana Qazaqstan Development Team), Davide Ballerini (Soudal Quick Step), Michael Morkov (Soudal Quick Step);

Uscita: Luis León Sánchez (fine carriera); Fabio Felline (Lidl Trek); BAHRAIN VICTORIOUS (BAHRAIN) Entrata: Alberto Bruttomesso (Cycling Team Friuli), Zak Erzen (Cycling Team Friuli), Kasper Borremans (Cycling Team Friuli), Finlay Pickering (Trinity Racing); Uscita: Heinrich Haussler (fine carriera), Jonathan Milan (Lidl Trek), Mikel Landa (Soudal Quick Step), Filip Maciejuk (Bora Hansgrohe); BORA HANSGROHE (GERMANIA) Entrata: Daniel Martínez (Ineos Grenadiers), Matteo Sobrero (Jayco AlUla), Emil Herzog (Hagens Berman Axeon), Alexander Hajek (Tirol KTM), Roger Adrià (Equipo Kern Pharma), Sam Welsford (DMS Firmenich), Primoz Roglic (Jumbo Visma), Filip Maciejuk (Bahrain Victorious); Uscita: Nils Politt (UAE Emirates), Patrick Konrad (Lidl Trek), Ide Schelling (Astana Qazaqstan), Matthew Walls (Groupama-FDJ), Shane Archbold (fine carriera); COFIDIS (FRANCIA) Entrata: Alexis Gougeard (VC Rouen), Ludovic Robeet (Bingoal), Nolann Mahoudo (Nantes Atlantique), Nicolas Debeaumarché (St Michel-Mavic-Auber93), Stefano Oldani (Alpecin Deceuninck), Gorka Izagirre (Movistar), Aimé De Gent (Intermarché-Circus Wanty), Milan Fretin (Flanders-Baloise); Uscita: José Herrada (fine carriera), Pierre-Luc Périchon (fine carriera), François Bidard (fine carriera), Rémy Rochas (Groupama-FDJ), Simone Consonni (Lidl Trek), Max Walscheid (Jayco AlUla), Alexandre Delettre (St Michel-Mavic Auber93); DSM FIRMENICH (PAESI BASSI) Entrata: Fabio Jakobsen (Soudal Quick Step), Warren Barguil (Arkéa B/B Hotels), Gijs Leemreize (Jumbo Visma), Timo Roosen (Jumbo Visma), Bram Weltern (Groupama-FDJ), Frank van den Broek (DSM Firmenich development team), Enzo Leijnse (DSM Firmenich development team), Patrick Eddy (DSM Firmenich development team); Uscita: Andreas Leknessund (Uno-X), Alberto Dainese (Tudor), Florian Stork (Tudor), Marius Mayrhofer (Tudor), Jonas Iversby Hvideberg (Uno-X), Henri Vandenabeele (Lotto Dstny), Sam Welsford (Bora Hansgrohe); EF EDUCATION EASYPOST (STATI UNITI) Entrata: Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon), Archie Ryan (Jumbo Visma Development team), Jack Rootkin-Gray (Saint Piran), Lukas Nerurkar (Trinity Racing), Harry Sweeny (Lotto Dstny); Uscita: Magnus Cort Nielsen (Uno-X); GROUPAMA-FDJ (FRANCIA) Entrata: Rémy Rochas (Cofidis), Sven Erik Bystrom (Intermarché-Circus Wanty), Clément Russo (Arkéa B/B Hotels), Eddy Le Huitouze (Groupama-FDJ Continental), Bram Weltern (DSM Firmenich), Matthew Walls (Bora Hansgrohe), Cyril Barthe (Burgos); Uscita: Thibaut Pinot (fine carriera), Mathieu Ladagnous (fine carriera), Miles Scotson (Arkéa B/B Hotels), Michael Storer (Tudor), Jake Stewart (Israel PremierTech); INEOS GRENADIERS (GRAN BRETAGNA) Entrata: – Uscita: Pavel Sivakov (UAE Emirates), Tao Geoghegan Hart (Lidl Trek), Daniel Martínez (Bora Hansgrohe), Ben Tulett (Jumbo Visma); INTERMARCHÉ-CIRCUS WANTY (BELGIO) Entrata: Roel van Sintmaartensdijk (Circus-ReUz Technord), Vito Braet (Flanders Baloise), Francesco Busatto (Circus-ReUz Technord); Uscita: Sven Erik Bystrom (Groupama-FDJ), Laurens Huys (Arkéa B/B Hotels), Niccolò Bonifazio (Corratec-Selle Italia), Aimé De Gendt (Cofidis), Loïc Vliegen (Bingoal); JAYCO ALULA (AUSTRALIA) Entrata: Anders Foldager (Biesse Carrera), Mauro Schmid (Soudal Quick Step), Davide De Pretto (Zalf Euromobil Fior), Max Walscheid (Cofidis), Caleb Ewan (Lotto Dstny); Uscita: Matteo Sobrero (Bora Hansgrohe); JUMBO VISMA (PAESI BASSI) Entrata: Matteo Jorgenson (Movistar), Per Strand Hagenes (Jumbo Visma Development team), Johannes Staune-Mittet (Jumbo Visma Development team), Loe van Belle (Jumbo Visma Development team), Ben Tulett (Ineos Grenadiers); Uscita: Rohan Dennis (fine carriera), Jos van Emden (fine carriera), Nathan Van Hooydonck (fine carriera per problemi cardiaci), Sam Oomen (Lidl Trek), Gijs Leemreize (DSM Firmenich), Timo Roosen (DSM Firmenich), Primoz Roglic (Bora Hansgrohe); LIDL TREK (STATI UNITI) Entrata: Jonathan Milan (Bahrain Victorious), Simone Consonni (Cofidis), Patrick Konrad (Bora Hansgrohe), Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), Andrea Bagioli (Soudal Quick Step), Fabio Felline (Astana Qazaqstan), Ryan Gibbons (UAE Emirates), Carlos Verona (Movistar), Sam Oomen (Jumbo Visma), Tim Declercq (Soudal Quick Step); Uscita: Tony Gallopin (fine carriera), Filippo Baroncini (UAE Emirates), Markus Hoelgaard (Uno-X), Jon Aberasturi (Euskaltel Euskadi), Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma); MOVISTAR (SPAGNA) Entrata: – Uscita: Imanol Erviti (fine carriera), Max Kanter (Astana Qazaqstan), Matteo Jorgenson (Jumbo Visma), Carlos Verona (Lidl Trek), Gorka Izagirre (Cofidis), Juri Hollmann (Alpecin Deceuninck); SOUDAL QUICK STEP (BELGIO) Entrata: Gil Gelders (Soudal Quick Step Devo team), William Junior Lecerf (Soudal Quick Step Devo team), Warre Vangheluwe (Soudal Quick Step Devo team), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Antoine Huby (Vendée U), Luke Lamperti (Trinity Racing), Ayco Bastiaens (Alpecin-Deceuninck Development Team), Jordi Warlop (Soudal Quick Step Devo Team); Uscita: Dries Devenyns (fine carriera), Mauro Schmid (Jayco AlUla), Andrea Bagioli (Lidl Trek), Fabio Jakobsen (DSM Firmenich), Ethan Vernon (Israel Premier Tech), Jannik Steimle (Q36.5), Davide Ballerini (Astana Qazaqstan), Florian Sénéchal (Arkéa B/B Hotels), Michael Morkov (Astana Qazaqstan), Tim Declercq (Lidl Trek), Stan Van Tricht (Alpecin Deceuninck); UAE EMIRATES (EMIRATI ARABI UNITI) Entrata: Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Nils Politt (Bora Hansgrohe), Filippo Baroncini (Lidl Trek), Igor Arrieta (Equipo Kern Pharma), António Morgado (Hagens Berman Axeon), Isaac del Toro (A.R Monex); Uscita: Jan Polanc (fine carriera per problemi cardiaci), Matteo Trentin (Tudor), Pascal Ackermann (Israel PremierTech), Ryan Gibbons (Lidl Trek), George Bennett (Israel PremierTech); PROFESSIONAL BINGOAL (BELGIO) Entrata: Luca De Meester (Bingoal Development Team), Tom Portsmouth (Bingoal Development Team), Davide Persico (Colpack Ballan), Jelle Vermoote (Circus-ReUz-Technord), Giacomo Villa (Biesse Carrera), Loïc Vliegen (Intermarché-Circus Wanty); Uscita: Ludovic Robeet (Cofidis); BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE (NUOVA ZELANDA) Entrata: – Uscita: Victor Vercouillie (Circus-ReUz Technord), Rory Townsend (Q36.5); BURGOS (SPAGNA) Entrata: Chumil (Padronés-Cortizo); Uscita: Miguel Ángel Fernández (Equipo Kern Pharma), Cyril Barthe (Groupama-FDJ), Dani Navarro (fine carriera), Manuel Peñalver (Eolo Kometa); CAJA RURAL (SPAGNA) Entrata: – Uscita: – CORRATEC-SELLE ITALIA (ITALIA) Entrata: Niccolò Bonifazio (Corratec-Selle Italia); Uscita: Charlie Quarterman (fine carriera); EOLO KOMETA (ITALIA) Entrata: Jhonatan Restrepo (GW Shimano-Sidermec), Paul Double (Human Powered Health), Manuel Peñalver (Burgos); Uscita: Francesco Gavazzi (fine carriera), Vincenzo Albanese (Arkéa B/B Hotels), Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan), Simone Raccani (fine carriera); EQUIPO KERN PHARMA (SPAGNA) Entrata: Unai Aznar (Equipo Finisher), Diego Uriarte (Equipo Finisher), Unai Iribar (Euskaltel Euskadi), Antonio Jesús Soto (Euskaltel Euskadi), Miguel Ángel Fernández (Burgos), Marc Brustenga (Lidl Trek); Uscita: Igor Arrieta (UAE Emirates), Roger Adrià (Bora Hansgrohe), Raúl García Pierna (Arkéa B/B Hotels), Vojtech Repa (fine carriera); EUSKALTEL EUSKADI (SPAGNA) Entrata: Iker Mintegui (Laboral Kutxa), Unai Zubeldia (Laboral Kutxa), Nicolas Alustiza (Laboral Kutxa), Victor de la Parte (TotalEnergies), Jon Aberasturi (Lidl Trek), Xavier Cañellas (Electro Hiper Europa); Uscita: Unai Iribar (Equipo Kern Pharma), Antonio Jesús Soto (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Q36.5), Juan José Lobato (fine carriera), Peio Goikoetxea (fine carriera); GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÈ (ITALIA) Entrata: Mattia Pinazzi (Arvedi), Federico Biagini (Zalf Euromobil Fior); Uscita: Henok Mulubrhan (Astana Qazaqstan), Mattia Petrucci (fine carriera); HUMAN POWERED HEALTH (STATI UNITI) Squadra che verrà chiusa a fine 2023 Uscita: Chad Haga (fine carriera), Paul Double (Eolo Kometa), Adam de Vos (fine carriera), Kristian Aasvold (fine carriera), August Jensen (fine carriera); ISRAEL PREMIER TECH (ISRAELE) Entrata: Riley Pickrell (Israel Academy), Nadav Raisberg (Israel Academy), Oded Kogut (Israel Academy), Ethan Vernon (Soudal Quick Step), Pascal Ackermann (UAE Emirates), Michael Schwarzmann (Lotto Dstny), Hugo Hofstetter (Arkéa B/B Hotels), George Bennett (UAE Emirates), Jake Stewart (Groupama-FDJ); Uscita: Daryl Impey (fine carriera), Sep Vanmarcke (fine carriera), Giacomo Nizzolo (Q36.5);

*Aggiornato al 14 ottobre. Fonte schema: Eurosport.

Foto: Lapresse