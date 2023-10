Ciclismo femminile, Vittoria Bussi sigla il nuovo record dell’Ora! Azzurra nella storia ad Aguascalientes

Più forte di tutto e di tutti. Vittoria Bussi è entrata nella storia del ciclismo italiano. L’atleta romana, infatti, ha siglato ad Aguascalientes, in Messico, il nuovo record dell’Ora a livello femminile. L’azzurra, infatti, è stata capace di coprire la distanza massima a 50,267 km. Un qualcosa che sembrava impossibile e invece Vittoria è riuscita a spingersi a tanto.

Bussi aveva già firmato in passato questo primato, ricordando i 48,007 km del 13 settembre 2018. Un record durato fino al 30 settembre del 2021 e migliorato prima da Joscelin Lowden e poi da Ellen van Dijk, con quest’ultima che aveva registrato la distanza di 49,254 km nel maggio 2022. Serviva quindi sfiorare i 50 km, ma la nostra portacolori è andata oltre. Una grande soddisfazione per l’Italia che, in questo modo, detiene i record dell’Ora al maschile e al femminile, ricordando lo straordinario riscontro di Filippo Ganna di 56,792 km.

50,267 R E C O R D D E L L ‘ O R A! Complimenti a Vittoria #Bussi che si riprende il primato mondiale ed è la prima donna a superare il muro dei 50 km/h sulla pista di Aguascalientes in Messico Con lei e Filippo #Ganna l’Italia è padrona dell’ora ⏱️#UCIHourRecord pic.twitter.com/SxWLL3Ds4y — ACCPI Assocorridori (@ACCPI1946) October 14, 2023

Un’impresa tra mille difficoltà. Bussi, infatti, si è dovuto attivare attraverso un’operazione di crowdfunding tra sponsor e donazioni di privati per riuscire a mettere insieme le risorse per andare in Messico e usufruire del velodromo nei giorni scelti per il record. Una somma di circa 12mila euro è stata raccolta, grazie al progetto Road2record.

A complicare il tutto è stato anche il meteo dal momento che Vittoria ha dovuto attendere due giorni per portare a compimento il tentativo (a quota 1887 sul livello del mare). Il clima poteva giocare un fattore sfavorevole per centrare l’obiettivo, ma alla fine il tutto si è concretizzato.

Foto: LiveMedia/Luca Tedeschi