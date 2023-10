Ciclismo: Mark Cavendish ci ripensa. Ancora un anno per il britannico all’Astana

“Just one more year”, “ancora un solo anno”. Questa la didascalia che Mark Cavendish ha inserito nel video in cui ha annunciato che andrà avanti nella sua carriera da ciclista, rimanendo con il team Astana Qazaqstan. Quella frase è la risposta avuta dal figlio, a cui aveva chiesto un consiglio su quale decisione prendere.

Il britannico, Campione del Mondo nel 2011, aveva annunciato il suo ritiro al termine della stagione 2023, la prima con il team kazako. Poi la caduta durante l’ottava tappa del Tour de France, l’uscita di scena con la clavicola rotta ed il sogno infranto di battere il record di tappe vinte nella corsa francese.

Nel video il velocista racconta come fosse ormai in pace con la sua decisione, come non vedesse l’ora di non doversi più svegliare presto per allenarsi sotto qualsiasi condizione meteo. Poi però tanto la caduta al Tour, quanto le proposte di continuare da parte del DS Alexander Vinokourov, l’hanno convinto a ripensarci.

A questo punto è ormai certo che vedremo lo sprinter britannico alla prossima “Grande Boucle” dove potrà andare a caccia della tanto agognata vittoria di tappa numero 35, quella che gli permetterebbe di superare in testa alla speciale graduatoria il mito Eddy Merckx.

