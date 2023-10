Ciclismo, la Lidl-Trek firma Tim Declerq

Continua a muoversi il ciclomercato in vista della stagione 2024. Una delle squadre più attive in questa sessione è stata la Lidl-Trek di Luca Guercilena, che aveva già messo a segno alcuni innesti di livello come Jonathan Milan per le volate, Tao Geoghegan Hart per i Grand Tour ed Andrea Bagioli libero di poter puntare alle classiche. Ma ci vogliono anche i portatori d’acqua, i cosiddetti gregari. E la squadra statunitense si è assicurata le prestazioni di uno dei migliori in questo settore, Tim Declerq.

Il belga ha deciso di lasciare la Soudal–QuickStep, squadra che lo aveva accolto nel 2017 e in cui si è imposto come il miglior gregario al mondo. Per quattro edizioni consecutive ha vinto infatti il premio di miglior gregario dell’anno per quattro stagioni in fila, dal 2018 al 2021, e sacrificando così la gloria personale: per lui solo due vittorie in carriera, all’Internationale Wirlrrtrofee Jong Maar Moedig nel 2012 e 2013.

Declerq si presenta così alla Lidl-Trek: “Penso che la squadra stia crescendo e ha grandi valori. Loro corrono in modo interessante, migliorano anno dopo anno. Sono felice di unirmi a loro, vogliono lavorare con un approccio sempre più scientifico. Non vedo l’ora di poter lavorare in questo ambiente“.

Anche Luca Guercilena si sbottona sull’arrivo del belga, che si rivelerà risorsa importantissima nei Grand Tour e nelle corse di un giorno: “La sua dedizione e le sue eccezionali qualità lo rendono il gregario perfetto. Tim si è fatto un nome con il suo spirito e la voglia di fare per raggiungere l’obiettivo. Per questo credo che il suo sia un grande arrivo per noi“.

Foto: LaPresse