Ciclismo, Julian Alaphilippe sulla possibile fusione Jumbo-Soudal: “Non sappiamo granché, per noi è un momento complicato”

Julian Alaphilippe sta correndo in queste ore la Coppa Bernocchi 2023, con l’obiettivo di prepararsi al meglio in vista delle Tre Valli Varesine e Il Lombardia, gare in programma rispettivamente domani, martedì 3 ottobre, e sabato 7. Nel frattempo, però, il francese ha anche da fare inevitabilmente i conti con i continui pensieri legati alla possibile fusione tra la Jumbo-Visma e la Soudal-QuickStep.

“Non sappiamo granché, in questo momento è complicato per noi, ti passano tante cose in testa – ha dichiarato Alaphilippe prima della partenza odierna davanti ai microfoni di Spaziociclismo –. Cerchiamo di restare concentrati su quello che dobbiamo fare e sulle corse, sperando che tutto si sblocchi e che avremo presto notizie”.

In ogni caso ci sarà probabilmente la chiusura del team Soudal-QuickStep. “È triste, è la fine di un’epoca – ha commentato con amarezza il francese -. È una squadra che da anni è nel cuore del ciclismo, con una grande storia. Per me è molto triste ma, chissà, forse non siamo ancora a quel punto… Speriamo di avere presto buone notizie”.

Foto: LaPresse