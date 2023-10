Ciclismo, Davide Persico firma un biennale con la Bingoal-WB: “Sono pronto a entrare nel mondo del professionismo”

Svolta importante nella carriera di Davide Persico: il corridore italiano ha firmato il suo primo contratto da pro con la Bingoal WB. Dopo un periodo da stagista con la squadra professional belga, il classe 2001 ha trovato l’accordo con il suo nuovo team per le prossime due stagioni. Il fratello minore di Silvia Persico raggiunge così nella sua nuova squadra gli altri due italiani già presenti, ovvero Matteo Malucelli e Marco Tizza.

“Ho 22 anni e sono molto felice di entrare tra i professionisti del team Bingoal WB, dopo quattro anni con la Colpack Ballan DSB – ha affermato Davide dopo la firma del contratto -. Sono un velocista e mi piacciono le corse con salite brevi che rendono le cose più difficili prima della volata finale. Sono pronto a entrare nel mondo del professionismo, al quale mi sono avvicinato grazie allo stage con il team Bingoal WB. Il mio obiettivo per il 2024 è imparare e migliorare. Ho molto da scoprire a partire dalla prossima stagione! Sono pronto per partire”.

Recentemente Persico si è messo in mostra con la vittoria nella terza tappa del Tour of Istanbul e il secondo posto nella quarta frazione della stessa corsa. Tra gli altri risultati di spessore ottenuti finora dal classe 2001, spiccano poi i tre piazzamenti in top ten al Tour of Britain 2023 (con la maglia della Bingoal nel corso del suo stage) e la vittoria alla Popolarissima a marzo 2023.

Foto: LiveMedia/Luca Tedeschi