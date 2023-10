Ciclismo, il JCL Team Ukyo sposta la sua sede in Italia: obiettivo corse World Tour

Una realtà sempre più interessante vuole entrare prepotentemente nell’élite del ciclismo mondiale: si tratta del JCL Team Uyko, una squadra giapponese che ha progetti sempre più ambiziosi. La formazione nipponica, sin dalla sua formazione, si è posta l’obiettivo di diventare la prima squadra asiatica a salire sul podio al Tour de France.

Dall’anno prossimo la base del team si trasferirà in Italia per avvicinarsi sempre di più al grande ciclismo europeo e crescere ulteriormente di livello. Alla guida di questa squadra c’è il CEO Ukyo Katayama, responsabile del ciclismo nel Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paramlimpici di Tokyo 2020.

Nel primo anno di attività, il Team Ukyo è diventata la prima squadra giapponese di sempre a prendere parte al Tour of Oman e al Saudi Tour, due corse gestite dagli organizzatori del Tour de France. Un’occasione di visibilità e non solo, mostrando una certa competitività in queste corse.

Nella stagione 2024 questa formazione avrà sede vicino a Lecco e sarà guidata dal direttore generale Alberto Volpi, uno dei direttori sportivi della Bahrain-Victorious al Giro d’Italia di quest’anno. Tantissima esperienza per Volpi, dalla Fassa Bortolo alla Barloworld, passando per la Liquigas. I piani sono molto ambiziosi e le figure sembrano quelle giuste per sviluppare un grande progetto.

